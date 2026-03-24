Samara Weaving har hovedrollen i den kommende romantiske krimthrilleren Carolina Caroline

Samara Weaving er tilbake på kino og stjeler rampelyset takket være skuespillerens opptreden i Ready or Not 2: Here I Come. Men i sommer er hun tilbake igjen, om enn denne gangen i en ganske annen type film enn den som for tiden er tilgjengelig som skrekk-slasher.

Carolina Caroline er en romantisk krimthriller som følger Weavings Caroline Daniels, som i et forsøk på å flykte fra den lille Texas-byen hun har levd sitt liv i så langt, bestemmer seg for å bygge opp en kontantstrøm ved å rane og jukse over hele USA.

Det offisielle sammendraget for filmen legger til: "Den anerkjente regissøren Adam Carter Rehmeiers romantiske krimthriller har Samara Weaving (Ready or Not, Borderline) i hovedrollen som Caroline Daniels, hvis ønske om å forlate sin lille by i Texas bringer henne i bane med en karismatisk svindler (Kyle Gallner), og sammen vever de en vei av kriminalitet og lidenskap over hele det amerikanske sørøstlandet. Kyra Sedgwick spiller også hovedrollen, og filmen har et omfattende countrymusikk-soundtrack med låter fra artister som Jason Isbell, Chris Stapleton, Loretta Lynn og over et dusin andre."

I henhold til premieredatoen for denne filmen er kinodatoen satt til 5. juni, og du kan se en veldig kort teaser-trailer for filmen nedenfor med en full trailer som sannsynligvis kommer når vi nærmer oss debuten.