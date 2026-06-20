Samara Weaving, kjent fra Ready or Not og Scream VI, tar med seg PS5-en sin overalt

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Hvis du noen gang har lurt på hva skuespillere gjør mellom opptakene eller hva de driver med etter en lang dag med filming, er svaret i Samara Weavings tilfelle: gaming. Stjernen fra Ready or Not, Borderline, Scream VI og Over Your Dead Body avslørte at hun tar med seg PS5-en sin overalt hvor hun drar.

"Når jeg skal på jobb, pakker jeg PlayStation 5 i kofferten, noe som er helt vanvittig. Den tar opp halve kofferten, og ingen klarer å løfte den", forteller Weaving til Polygon. Hun sa at hun tar den med seg overalt, for å få spilt litt når hun har tid. Til en jobb, der hun spilte en racerfører, tok hun til og med med seg racing-sim-tilbehør i form av et ratt og pedaler.

Weaving sier til og med at hun unngår å gå på middag eller handle med andre som jobber med en film hvis hun spiller. "De sa: 'Hei, vil du gå ut og spise middag?' Og jeg svarte: 'Nei, jeg spiller Assassin's Creed.'"

Hennes livslange lidenskap for spill begynte på skolen, hvor hun dro til vennens hus dag etter dag fordi hun hadde lov til å spille PlayStation. "Jeg bodde der en hel sommer, til det punktet at foreldrene våre trodde vi var homofile, noe som hadde vært helt greit," sa Weaving.

En stor takk til den ene vennen som hadde lov til å spille videospill på skolen. De var inngangsporten til spillverdenen for de fleste av oss.