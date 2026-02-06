Samara Weaving og Kathryn Newton kjemper for livet i ny Ready or Not 2: Here I Come-trailer

HQ

Så betimelig at en film om onde, rike kultister som spiller et spill på liv og død i skyggefulle kabaler, kommer ut på denne tiden av året. Jo mindre vi sier om det, jo bedre, for det føles som om vi heller burde fokusere på spenningsfilmen som ser ut til å komme i mars, når Ready or Not 2: Here I Come slippes.

I den nye traileren til filmen, som er litt kortere enn den forrige teaseren vi fikk, våkner Samara Weavings Grace og søsteren Faith (Kathryn Newton) opp på en golfbane, hvor de har blitt kidnappet av en gruppe av de rikeste familiene i verden. Der får de beskjed om at de må konkurrere i et spill der Graces liv nok en gang står på spill. Hvis hun taper, dør hun, og hvis hun vinner, vil alle familiene miste sin rikdom, og kanskje gå over ende slik de gjorde i den forrige filmen.

Uansett står det mye drap på menyen. I den nye traileren ser vi en god del scener som er filmet på dagtid, noe som kanskje indikerer at denne oppfølgeren vil by på mindre av et anspent miljø, og i stedet fokusere mer på actionelementene vi så i den første filmen. Det får vi selv finne ut av den 20. mars, når Ready or Not 2: Here I Come slippes.