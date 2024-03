Samara Weaving ønsker å være med i en ny Nightmare on Elm Street-film.

HQ

A Nightmare on Elm Street ble en stor suksess da den kom på kino i 1984, og skremte kinogjengerne fra å sove etterpå. Seks oppfølgere ble deretter utgitt, og i 2010 kom det til og med en nyinnspilling av den første filmen med Jackie Earle Haley i rollen som drømmemorderen Freddy Krueger. Siden den gang har vi ikke sett en ny film på grunn av rettighetsproblemer. Mange håper imidlertid på et gjensyn med Springwood, deriblant skuespilleren Samara Weaving (Ready or Not, Scream VI). Da hun i et intervju med Collider ble spurt om hvilken skrekkfilmserie hun kunne tenke seg å være med i neste gang, svarte hun kort og godt Nightmare on Elm Street.

Nightmare on Elm Street. Jeg kan gjøre det.

Det har som sagt vært mye snakk om filmserien de siste årene, men dessverre har det aldri ført til noe. En dag kommer det utvilsomt en ny film, men spørsmålet er om det blir nok en nyinnspilling eller en oppfølger som de siste Halloween-filmene.