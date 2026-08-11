Samara Weaving skal angivelig ha fått en rolle i live-action-filmen « The Legend of Zelda

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Det har den siste tiden sirkulert flere store nyheter om rollebesetningen til live-action-filmen « The Legend of Zelda Movie, ikke minst bekreftelsen på hvem som skal spille Ganondorf, samt avsløringen om at den avdøde Sam Neill også skal ha en siste rolle i prosjektet.

Men nå har det kommet en ny stor nyhet, og denne hevder at Samara Weaving, som angivelig skal spille Emma Frost i «X-Men»-rebootet, faktisk også er en del av prosjektet og skal ta på seg rollen som gudinnen Hylia.

Nyheten om rollebesetningen ble lekket av innsideren Daniel Richtman, noe som betyr at vi bør ta informasjonen med en viss forsiktighet inntil det foreligger en offisiell bekreftelse fra noen av de involverte partene. Likevel, hvis dette stemmer, vil det bety at Weaving for øyeblikket er planlagt å bli med i to av de største kommende kinofranchisene, noe som innebærer at skuespilleren tar et stort sprang inn i mer mainstream-prosjekter etter tidligere å ha jobbet med mindre prosjekter som «Ready or Not», «Carolina Caroline» og «Over Your Dead Body».

Synes du Weaving er et godt valg for rollen som Hylia?