Samara Weaving spiller en popstjerne som blir jaget av en voldelig sosiopat i Borderline

Samara Weaving ser ut til å ha gjort det til en vane å bli jaget av sinnsforvirrede sosiopater. Stjernen fra Ready or Not er snart aktuell i en ny film der hun spiller en popstjerne som må løpe og gjemme seg for livet etter at en voldelig sosiopat, som nylig har rømt fra et mentalsykehus, bryter seg inn i hjemmet hennes i et forsøk på å bekjenne sin kjærlighet til henne.

Filmen er kjent som Borderline og har Jack Nicholsons sønn Ray Nicholson i rollen som sosiopaten. Filmen er skrevet og regissert av Jimmy Warden, forfatteren av Cocaine Bear, og Eric Dane spiller livvakten til Weavings popstjerne, kjent som Sofia.

Borderline Det er forventet at filmen får kinopremiere 14. mars, og i den anledning kan du se filmens trailer og synopsis nedenfor.

"En voldelig sosiopat, Paul (Ray Nicholson), rømmer fra et mentalsykehus og begir seg ut på et farlig herjingstokt. Hans mål: Sofia (Samara Weaving), en verdensberømt popstjerne. Som besatt fan tar han Sofia som gissel i hennes eget hjem, i den vrangforestillingen at de skal gifte seg. Paul er desperat etter å bevise sin hengivenhet, men Sofia prøver bare å overleve natten. Etter hvert som Paul blir mer og mer forstyrret, blir fantasien hans farligere. Med hjelp fra sin lojale livvakt (Eric Dane) må Sofia kjempe ikke bare for livet, men også for sin egen forstand, og unnslippe det uhyggelige grepet til stalkeren og hans voksende gruppe medskyldige."