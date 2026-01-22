Samarbeid, konkurranse og mer: Alle de nye funksjonene som kommer til Nintendo Switch 2 med Super Mario Bros. Wonder + Meet at Bellabel Park

HQ

På Nintendo Direct i september i fjor ble det kunngjort at Mario Wonder blir oppdatert for Nintendo Switch 2 og vil legge til en ny DLC-temapark, samt andre uspesifiserte forbedringer. I dag har Nintendo utvidet informasjonen om denne utgivelsen, planlagt til 26. mars, med tittelen, trekk pusten dypt, Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park. Du kan også laste ned utvidelsen alene for 19,99 euro.

Den viktigste nyheten, bortsett fra tilleggsinnholdet, er nye måter å spille med venner på, både i co-op- og konkurransemodus. Bellabel Park er et nytt område i Blomsterriket med ulike attraksjoner. Pressemeldingen gir eksempler på utfordringer der du må få tak i flere mynter eller overleve i en boble, mens Local Multiplayer Plaza tilbyr opptil "17 typer attraksjoner" og er kompatibel med GameShare, slik at flere konsoller i nærheten kan bli med. På den annen side er Game Room Plaza online for opptil 12 spillere og tilbyr ytterligere 6 attraksjoner.

Andre fakta fra pressemeldingen :



Paddebrigadebasen : Bellabel Park byr på utfordringer inspirert av Super Mario Bros. Wonder nivåer for å teste ferdighetene dine. Etter hvert som du kommer deg gjennom kampanjen, låses det opp nye treningsutfordringer i hele Blomsterriket. Du kan fullføre dem alene eller sammen med opptil tre spillere for å stige i gradene i Paddebrigaden og bli et ess.

Assist Mode : Denne modusen er utviklet for de som er nye på Super Mario Bros. Wonder, og tilbyr ekstra hjelp under spillingen. Her kan du komme deg etter fall uten å miste liv og unngå å ta skade, uansett hvilken figur du har valgt, noe som gir en mer tilgjengelig opplevelse.

Nye kjente fjes : I denne utgaven introduseres Rosalina, som besøker Blomsterriket for første gang, og Luma som støttefigur i co-op-spill. Luma tar ingen skade, hjelper til med å beseire fiender, samler mynter og kan styres ved hjelp av musefunksjonen til Nintendo Switch 2 Joy-Con 2.

Og ondsinnede skurker: I tillegg til disse nyhetene er Bowsers Koopalings tilbake, som stjeler den hemmelige skatten fra Bellabel Park og sprer seg rundt i Blomsterriket. Når du møter en av dem, må du gå inn på deres nivå og beseire dem på deres eget territorium.



Nye bilder av SMBW for Switch 2 i 4K

På den annen side, selv om PR ikke beskriver de grafiske forbedringene eller ytelsesforbedringene, har vi 10 nye bilder av Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park som allerede kommer i 2160p, noe som bekrefter den opprinnelige oppløsningen til det forbedrede spillet. Vil det også ha HDR?

Talking Flower-figuren er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

Nintendo har også kunngjort at den fysiske versjonen av den snakkende blomsten fra spillet nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling. Denne dekorative eller samleobjektet vil snakke like mye eller mer enn sin digitale motpart. Den vil bli solgt i My Nintendo Store "og andre butikker" fra og med 12. mars. I tillegg til å la deg trykke på en knapp for å høre en setning, inkluderer den andre funksjoner for forbrukerelektronikk :

"Du kan stille den inn til å hilse på deg når du våkner eller sende deg i seng med et smil. Den tar også hensyn til tid på døgnet og temperatur, og den sparer ikke på detaljene når den begynner å snakke."