Samba de Amigo Party Central får en fast utgivelsesdato

Samba de Amigo var et av de sære, strålende og bare vanvittig morsomme spillene som bidro til å definere Segas Dreamcast. En av de viktigste ingrediensene var det faktum at du fikk spille det med faktiske maracas.

Når spillet gjør et comeback senere i år, maracas har blitt erstattet av Joy-Cons i denne Bryteren eksklusiv utgave kalt Samba de Amigo Party Central, noe som forhåpentligvis ikke vil gjøre det noe mindre moro. Nå har Sega oppdatert den offisielle hjemmesiden og avslører at spillet lanseres 29. august.

40 sanger vil være inkludert ved lansering, og 20 av dem har blitt avslørt, nemlig:

- Break Free ft. Zedd - Ariana Grande

- I Really Like You - Carly Rae Jepsen

- Payback (feat. Icona Pop) - Cheat Codes (Juksekoder)

- Let You Go (feat. Kareen Lomax) - Diplo & TSHA

- I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) - Gloria Gaynor

- I Love It - Icona Pop

- Centerfold - J Geils Band

- Bang Bang - Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj

- Sucker - Jonas Brothers

- TiK ToK - Kesha

- Panama - Matteo

- Plastic Hearts - Miley Cyrus

- Celebrate - Pitbull

- Livets kopp (La Copa de la Vida) - Ricky Martin

- XS - Rina Sawayama

- Bom Bom - Sam and the Womp

- Azukita - Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

- Macarena (Cover)

- Fugue (klassiker)

- La Bamba (Cover)

I tillegg til disse 20 sangene har Sega også bekreftet at Fist Bump fra Sonic Forces og Escape from the City fra Sonic Adventure også vil bli inkludert i den nye Samba de Amigo.