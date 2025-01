Samlerutgaven av Doom: The Dark Ages er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

HQ

Hvis gårsdagens presentasjon av Doom: The Dark Ages var noe som appellerer til deg, og du kanskje allerede planlegger å kjøpe spillet, men er på utkikk etter "det lille ekstra". Vel, vi kan nå kunngjøre at den kjøttfulle samlerutgaven er tilgjengelig for forhåndsbestilling til Xbox Series, PlayStation 5 og PC.

For 200 dollar pluss frakt er du garantert en 30 cm høy statue av Doom Slayer, to dager med tidlig tilgang, alt fremtidig nedlastbart innhold, en Steelbook som inneholder en kopi av et rødt nøkkelkort, samt noen nedlastbare godbiter.

Det finnes også en premiumversjon av spillet som garanterer deg all fremtidig DLC, to dager med tidlig tilgang og noen digitale godbiter. Sjekk ut de forskjellige utgavene nedenfor.