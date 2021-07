Sammenhengen mellom Iron Man og Shang-Chi forklart

Akkurat som flere av Marvel-karakterene nå har blitt mer velkjente navn som følge av MCU-filmene er nok ikke Shang-Chi en person de fleste kjenner til. Derfor har Disney og Marvel gitt oss en ny video hvor de enkelt sagt forteller litt om hvordan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings henger sammen med Iron Man fra 2008. Selvsagt får vi noen gjensyn med førstnevntes heftige scener også, og som jeg har sagt før er nok ikke Mandarin, eller Wenwu om du vil, en spøk denne gangen.