Sammenligning fra Gamescom 2024: Ara: History Untold vs. Civilization VII

Under Gamescom 2024 fikk vi spille mange av årets mest etterlengtede titler. Selv om sammenligninger kan være et tveegget sverd (og noen ganger urettferdige), er de viktige for å forstå hvert enkelt spills plass og hvordan det måler seg mot de beste i sjangeren.

Vi fikk muligheten til å snakke med utviklerne og spille begge titlene. Du kan faktisk allerede lese vår forhåndsomtale av Ara: History Untold og vår forhåndsomtale av Civilization VII.

Selv om begge spillene tilhører 4X-strategi-genren, har de hver sin særegne tilnærming til spillopplevelsen. Nedenfor ser vi nærmere på de viktigste forskjellene og likhetene mellom de to spillene, slik at du kan finne ut hvilket av dem som passer best til dine ambisjoner om å bygge et imperium.

La oss gå i alfabetisk rekkefølge. Ara: History Untold er utviklet av Oxide Games og utgitt av Xbox Game Studios, og introduserer en innovativ vri på 4X-sjangeren. Et av spillets fremste kjennetegn er dets simultane turbaserte system, der alle spillerne tar beslutninger samtidig. Dette øker tempoet i spillet og tilfører et strategisk lag som krever at spillerne må forutse motstandernes trekk.

Spillet byr på et rikt utvalg av biomer, fra tropiske jungler til tørre ørkener. Det byr også på detaljert ressursforvaltning, inkludert et håndverkssystem. Prestisjesystemet er et annet viktig element, som måler suksess gjennom kulturelle, teknologiske og diplomatiske prestasjoner i stedet for bare militær dominans.

Ara: History Untold utmerker seg med sitt simultane runde-system og fokus på strategisk fleksibilitet. Håndteringen av dyreliv og naturlige trusler som bjørner og krokodiller gir et ekstra lag med utfordringer. I tillegg tillater spillet omfattende karttilpasning, og som vi bemerket i våre inntrykk støtter det et bredt spekter av språk, og skiller seg derfor ut for sin oppmerksomhet på global tilgjengelighet.

På den annen side er Civilization VII tro mot seriens klassiske essens, samtidig som det er gjort betydelige endringer. Innføringen av et alderssystem deler spillet inn i tre distinkte historiske perioder: den antikke alderen, oppdagelsesalderen og den moderne alderen. Hver alder byr på unike teknologier, retningslinjer og bygninger, og har som mål å gjøre kampene kortere og mer dynamiske.

En viktig endring er muligheten til å kombinere ledere og sivilisasjoner på utradisjonelle måter, noe som muliggjør unike oppsett som at Hatshepsut leder Amerika. Fjerningen av arbeidere og innføringen av innflytelse som en diplomatisk ressurs markerer også viktige forskjeller.

I mellomtiden introduserer Civilization VII dyptgripende endringer i spillstrukturen med sitt nye alderssystem. Selv om vi ikke fikk oppleve overgangen mellom tidsaldrene under testen, er konseptet designet for å redusere de lange spilletidene i tidligere versjoner. Fjerningen av begrepet "barbar" og integreringen av uavhengige fraksjoner gjenspeiler også et skifte i retning av en mer nyansert og historisk kontekstuell fortelling.

Ara: History Untold skiller seg ut med sitt fokus på et visuelt imponerende og detaljert miljø. Med biomer som spenner fra tropiske jungler til tørre ørkener, byr spillet på en oppslukende opplevelse som gjenspeiler mangfoldet av menneskelige erfaringer. Det rike samspillet med dyrelivet og den dynamiske verdenen, der innbyggerne reagerer på hendelser som kriger og naturkatastrofer, gir en unik dybde. Spillets grafiske kompleksitet og avanserte grensesnitt byr imidlertid på utfordringer når det skal tilpasses Xbox, der kontrollene og navigeringen må optimaliseres nøye for å opprettholde smidigheten og tilgjengeligheten på konsollene. Denne utfordringen er avgjørende for å sikre at spillet er like oppslukende og funksjonelt på konsoller som det er på PC.

På den annen side er Civilization VII bedre når det gjelder grafikk og animasjoner, og tilbyr en moderne kunstnerisk retning som fremhever de visuelle detaljene i lederne og omgivelsene. Den grafiske utviklingen er bemerkelsesverdig på plattformer med høy ytelse, men kan by på utfordringer på konsoller med lavere ytelse, som Nintendo Switch. Optimalisering på disse plattformene vil være avgjørende for å sikre at spillet opprettholder sin visuelle kvalitet uten at det går på bekostning av spillopplevelsen. Selv om Civilization VII har problemer med å balansere grafisk kvalitet og tilgjengelighet på tvers av plattformer, gir de visuelle forbedringene en rik og oppdatert opplevelse for spillerne.

Når det gjelder spilldynamikken, introduserer Ara: History Untold et innovativt simultant runde-system som gir en unik og spennende dynamikk. Dette systemet gjør at hver nasjons beslutninger og handlinger kan løses samtidig, noe som fører til overraskende vendinger og en mer interaktiv spillopplevelse. Denne innovative tilnærmingen kan tiltrekke seg spillere som er ute etter noe nytt i 4X-sjangeren, men den byr også på utfordringer når spillet skal tilpasses konsollplattformene. Civilization VII holder seg derimot til seriens klassiske formel, men med nye mekanikker og forbedringer som lover å skape fornyet interesse for sagaen. Selv om det følger en mer tradisjonell tilnærming, kan de foreslåtte endringene gi fans av serien en oppfrisket opplevelse.

Med en planlagt utgivelse 24. september 2024 tilbyr Ara: History Untold en ny vri på strategisjangeren. Kombinasjonen av innovasjon og tradisjonelle elementer med et spesielt fokus på miljøopplevelse gjør det til et spennende alternativ for strategientusiaster. Løftet om adaptiv spilldynamikk og en detaljert verden gir en unik visjon av imperiebygging og nasjonsstyring, noe som gjør det tiltalende for dem som søker et nytt perspektiv på 4X-sjangeren.

Civilization VII, som lanseres 11. februar 2025, viderefører essensen i serien, samtidig som det introduserer betydelige endringer. Forbedringene i grafikken og inkluderingen av nye animasjoner og mekanikker lover å revitalisere serien, samtidig som de klassiske elementene som har gjort serien berømt beholdes. Selv om det kan være en utfordring å tilpasse spillet til plattformer med lavere effekt, er det et solid valg for fans av serien som ønsker å ta det velkjente Civilization-rammeverket til neste nivå.

Og det var det for i dag: Begge spillene byr på rike, distinkte opplevelser i den turbaserte strategisjangeren. Ara: History Untold skiller seg ut med sitt innovative simultane runde-system og detaljerte miljøinnlevelse, mens Civilization VII holder seg til den klassiske formelen i serien med betydelige forbedringer som lover en fornyet opplevelse. Valget mellom disse titlene avhenger av individuelle preferanser, enten du er ute etter en ny, tilpasningsdyktig opplevelse eller en videreutvikling av en velprøvd formel som har definert sjangeren.

Sammenligning av Gamescom 2024

