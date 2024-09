Sammenligning fra Gamescom 2024: Delta Force er en forfriskende oase i den enorme ørkenen av FPS-spill (og det kan overgå Black Ops 6)

HQ

Under Gamescom 2024 fikk vi spille mange av årets mest etterlengtede titler. Selv om sammenligninger kan være et tveegget sverd (og noen ganger urettferdige), er de viktige for å forstå hvert spills plass og hvordan det måler seg mot de beste i sjangeren.

Vi hadde muligheten til å spille begge titlene i deres respektive alfa- og betaversjoner. Du kan faktisk allerede lese vår forhåndsvisning av Delta Force og vår forhåndsvisning av Call of Duty: Black Ops 6.

Begge spillene byr på oppslukende opplevelser, men hvert av dem gjør det på en unik og distinkt måte. Vi vil derfor analysere begge titlene gjennom en grundig sammenligning som ikke bare kontrasterer disse nye spillene med sine forgjengere, men også utforsker i detalj hvordan de passer inn i FPS-sjangeren.

Skytespill var den første sjangeren jeg ble hektet på som barn. Jeg husker fortsatt de somrene jeg tilbrakte med hver Call of Duty-utgivelse på PS3.

Det er en sjanger jeg alltid har vært lidenskapelig opptatt av, takket være den perfekte blandingen av rask action og strategi. I det siste har jeg imidlertid følt meg litt likegyldig til sjangeren og Call of Duty-serien. De siste Call of Duty-titlene har ikke klart å fange gnisten fra gamle dager med sine matchmaking-problemer og mangel på innovasjon.

I denne sammenhengen fremstår Delta Force som et håpets fyrtårn. Dette spillet har klart å gjenerobre den gnisten og nostalgien jeg følte da jeg spilte skytespill i deres glansdager. Det gir meg håp om at det fortsatt er rom for nye og spennende opplevelser i sjangeren. Så i dag vil jeg snakke om Delta Force og hvorfor jeg tror det kan komme til å overgå Black Ops 6.

Delta Force har vært en hyggelig overraskelse i et marked full av titler som ikke har innfridd de siste årene. Fra det øyeblikket du starter spillet, merker du en betydelig forskjell i tilnærming og utførelse.

Spillet imponerer med enestående ytelse på mellomsterke maskiner og byr på en visuell kvalitet som overgår mange titler uten at du trenger avansert maskinvare. De detaljerte teksturene og de veldesignede kartene skaper en oppslukende opplevelse, mens realismen i representasjonen av våpen og kjøretøy er bemerkelsesverdig. Hvert våpen er omhyggelig gjenskapt, fra lading til håndtering i kamp med autentiske lyder, rekyl og presisjon. Animasjonene er jevne, og vi støter på elementer som kulesystemet i magasinet som gjør spillet enda mer realistisk. Alt dette mens vi fordyper oss i to hovedmoduser som byr på særegne opplevelser.

På den ene siden har vi Hazard Operations. Denne ekstraksjonsskytemodusen fokuserer på taktisk planlegging og strategisk utførelse. Selv om det i utgangspunktet ikke var min favorittmodus på grunn av vektleggelsen på taktikk fremfor action, innså jeg snart verdien av den. Modusen har en anspent og utfordrende dynamikk, med et helsesystem som direkte påvirker mobilitet og nøyaktighet. Behovet for å koordinere med teamet og ta raske avgjørelser gir en dybde som gjør hver kamp unik.

På den andre siden har vi Havoc Warfare. Denne modusen føles som en velutført blanding av Call of Duty og Battlefield, men med en mer realistisk og polert tilnærming. Kartene er store og har ikke problemer med tegneavstand, noe som gjør det mulig å spille jevnt på store områder. Våpnene har prosjektilfysikk som krever presisjon og dyktighet, og tilpasningen av våpen og dingser åpner for et bredt spekter av taktikker. Muligheten til å tilpasse utstyret ditt og tilpasse spillestilen din tilfører en strategisk dimensjon som gjør opplevelsen enda bedre.

Alt vel så langt, men her er det ting tar en vending. I motsetning til friskheten til Delta Force, står Call of Duty: Black Ops 6 overfor en rekke problemer som kan påvirke mottakelsen og suksessen.

Siden betaversjonen har Black Ops 6 vært plaget av problemer. Spillerbasen har påpekt en rekke problemer med spillbalansen, noe som påvirker helhetsopplevelsen negativt. Den tidlige spredningen av juksemakere har vært et stort problem (og det virker som om de ikke gjør mye for å fikse det), og den nye Omnimovement-funksjonen har ikke blitt godt mottatt av alle. Mens noen spillere synes det nye mobilitetssystemet er underholdende og dynamisk, ser andre på det som et tillegg som ikke tilfører spillet nevneverdig verdi.

Når det gjelder spillmoduser har vi de vanlige, som til tross på forsøk på innovasjon ikke har klart å fange magien fra tidligere titler. Selv om de er visuelt tiltalende, mangler disse modusene dybden og appellen de pleide å ha. Fraværet av en engasjerende fortelling og følelsen av et gjentakelse kartdesign påvirker opplevelsen negativt.

Vi kan bare se på de lave tallene for aktive spillere på Steam og nedgangen i seertallene på Twitch, som alle tyder på en skuffende mottakelse (du kan sjekke statistikken ved å klikke her). Mangelen på innovasjon og vedvarende problemer har ført til en nedgang i interessen og samfunnsengasjementet. Black Ops 6 har en monumental oppgave foran seg for å gjenvinne spillernes entusiasme og gjenoppbygge tilliten. Utfordringen er ikke bare at de har disse problemene, men at de ikke ser ut til å gjøre noe for å løse dem.

Konklusjonen er at Delta Force skiller seg ut som et lys i enden av en mørk tunnel av FPS-spill de siste årene. Fokuset på realisme, detaljrikdom og fair play-policy gir en solid og forfriskende opplevelse som står i skarp kontrast til dagens problemer på Call of Duty: Black Ops 6. Mens Delta Force briljerer med sin autentisitet og dybde, ser Black Ops 6 ut til å stå ved et veiskille, og har store utfordringer med å opprettholde sin relevans i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Et annet trekk jeg setter stor pris på ved Delta Force er "no pay-to-win"-holdningen. Her er alt basert på ferdigheter og innsats, noe som sikrer en rettferdig og balansert opplevelse for alle spillere. Det finnes ingen elementer i spillet som gir urettferdige fordeler til dem som er villige til å betale mer, noe som er en lettelse i et marked der inntektsgenerering ofte forstyrrer fair play.

Hvis du er ute etter en velutviklet skytespillopplevelse uten urettferdige elementer, fortjener Delta Force definitivt din oppmerksomhet. På den annen side må Black Ops 6 gjøre en betydelig innsats for å overvinne sine nåværende problemer og gjenvinne spillerbasens interesse. Valget virker åpenbart for dem som er på jakt etter kvalitet og autentisitet i skytespillene sine.

