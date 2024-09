Sammenligning fra Gamescom 2024: Life is Strange vs. Life is Strange: Double Exposure vs. Lost Records: Bloom & Rage

HQ

Under Gamescom 2024 fikk vi spille mange av årets mest etterlengtede titler. Selv om sammenligninger kan være et tveegget sverd (og noen ganger urettferdige), er de viktige for å forstå hvert spills plass og hvordan det måler seg mot de beste i sjangeren.

Vi fikk muligheten til å snakke med utviklerne og spille begge titlene. Du kan faktisk allerede lese vår forhåndsomtale av Life is Strange: Double Exposure og vår forhåndsomtale av Lost Records: Bloom & Rage. Begge spillene byr på oppslukende opplevelser, men de gjør det på hver sin unike og forskjellige måte. Vi vil derfor analysere begge titlene gjennom en grundig sammenligning som ikke bare setter disse nye spillene opp mot sine forgjengere, men også utforsker i detalj hvordan de passer inn i sjangeren av beslutningsbaserte grafiske eventyr.

Tilbake i 2015 skilte Life is Strange seg ut som et revolusjonerende verk i videospillverdenen på grunn av sin innovative tilnærming til fortelling og karakterutvikling.

I en tid da mange spill fokuserte på action og tradisjonell spilldynamikk, tilbød Life is Strange en opplevelse som var sentrert rundt beslutningstaking og emosjonelle konsekvenser, og utforsket dype temaer som mental helse og mellommenneskelige relasjoner.

Suksessen i 2015 markerte et skifte i oppfatningen av hva videospill kan oppnå når det gjelder historiefortelling, og satte en ny standard for interaktive narrative opplevelser og beviste at videospill kan ta opp komplekse og engasjerende temaer med bemerkelsesverdig dybde og følsomhet.

Serien begynte med Life is Strange i 2015. I dette første spillet ble vi kjent med Max Caulfield, en fotostudent med evnen til å spole tiden tilbake. Spillet utforsket mysteriet rundt Rachel Ambers forsvinning og de mørke hemmelighetene som lurer i lokalsamfunnet, og utspilte seg i den pittoreske byen Arcadia Bay.

Spillet fikk ros for sitt innovative beslutnings- og konsekvenssystem, sin dype fortelling og sin følsomme behandling av komplekse sosiale spørsmål. Mekanikken som spolte tiden tilbake gjorde det mulig for spillerne å utforske ulike konsekvenser av valgene sine, noe som ga en rik opplevelse med mange narrative muligheter.

Universet ble utvidet med Before the Storm i 2017, en forhistorie utviklet av Deck Nine Games, som utforsket forholdet mellom Chloe Price og Rachel Amber. Selv om spillet ivaretok fokuset på beslutninger og konsekvenser, hadde det en annerledes fortelling som beriket seriens historie.

I 2018 fungerte The Awesome Adventures of Captain Spirit som en opptakt til Life is Strange 2. Denne spin-offen introduserte Chris Eriksen, en gutt som brukte fantasien sin som en flukt fra sitt kompliserte familieliv.

Life is Strange 2 ble lansert i september 2018 og markerte en ny retning med en ny historie og nye karakterer: brødrene Sean og Daniel Diaz, som flyktet til Mexico etter en tragisk hendelse i Seattle. Spillet utforsket livet på veien og utfordringene ved å vokse opp under ekstreme omstendigheter.

I 2021 kom Life is Strange: True Colors og introduserte oss for Alex Chen, som hadde evnen til å lese og manipulere følelser. Spillet utforsket mysteriet rundt broren Gabes død og hvordan evnen hennes påvirker livet og relasjonene hennes, og utspilte seg på Haven Springs i Colorado.

Og med det ankommer vi Gamescom 2024 og Life is Strange: Double Exposure. I denne tittelen følger vi Max Caulfield, som nå er voksen og har vendt tilbake til Arcadia Bay etter å ha vært i utlandet. Historien fokuserer på hennes evne til å reise mellom to tidslinjer, som hun bruker til å løse et mord og beskytte sine nærmeste. Max, som tidligere kunne spole tiden tilbake, står nå overfor en utfordring der avgjørelser i den ene tidslinjen får konsekvenser i den andre, noe som skaper en sammenflettet og kompleks fortelling.

I dette tilfellet drives Max av behovet for å oppklare en forbrytelse og beskytte dem hun bryr seg om. Hun står ikke bare overfor mordgåten, men også de personlige utfordringene i sitt nåværende liv. Fortellingen utspiller seg gjennom to tidslinjer som må håndteres samtidig, noe som øker kompleksiteten i beslutningene og konsekvensene av dem. Både kjente karakterer fra tidligere episoder og nye personer utvider seriens historie.

I Double Exposure er kjernen i spillet å håndtere to tidslinjer samtidig. Spillerne kan veksle mellom disse tidslinjene for å løse gåter og ta avgjørelser som påvirker begge verdener. Denne mekanikken tilfører et ekstra lag av kompleksitet sammenlignet med tidligere spill, der den primære funksjonen var muligheten til å spole tiden tilbake.

La oss nå gå til Lost Records: Bloom & Rage, skapt av utviklerne av Life is Strange, men som foregår i et annet univers (på samme måte som Reanimal ovenfor Little Nightmares). Spillet tar oss tilbake til sommeren 1995, med fokus på fire tenåringer som danner et punkband og står overfor en uforklarlig hendelse som vil forandre livene deres for alltid. Historien utspiller seg i to tidslinjer, adskilt av 27 år: 2022 (nåtiden), der karakterene må konfrontere de mørke hemmelighetene fra fortiden, og sommeren 1995, der hendelsene setter scenen for hovedfortellingen. Er jeg den eneste som får Stephen Kings It-vibber av dette?

En av de fremtredende funksjonene i dette spillet er utforsknings- og opptaksmekanikken. Spillerne inntar rollen som Swann, hovedpersonen, og har muligheten til å fange ulike øyeblikk i historien gjennom et 90-tallsaktig videokamera. Denne mekanikken tjener ikke bare til å dokumentere viktige øyeblikk, men lar deg også tilpasse opplevelsen og fordype deg dypere inn i spillets verden. Opptakene, som presenteres i en vintage-estetikk, tilfører et ekstra lag av nostalgi og autentisitet, og bidrar til å skape en sterkere forbindelse med karakterenes fortid og nåtid.

Det rolige tempoet i Lost Records: Bloom & Rage, kombinert med fokuset på små og tilsynelatende ubetydelige interaksjoner, skaper dessuten en atmosfære som minner om de tidlige Life is Strange-spillene. Selv om fortellingen til tider utvikler seg langsomt, er det detaljfokuset på karakterutvikling og relasjoner som gjør opplevelsen engasjerende. Gjennom disse tilsynelatende trivielle øyeblikkene bygger spillet opp et mer komplett og følelsesmessig engasjerende bilde av hovedpersonene.

Life is Strange og Lost Records har en rekke likhetstrekk. Begge spillene fokuserer på å utforske vennskap, personlige utfordringer og hvordan tidligere hendelser påvirker karakterenes liv. Mens Life is Strange foregår i en mer moderne kontekst og tar for seg temaer som psykisk helse og mellommenneskelige relasjoner, tar Lost Records spillerne med inn i et nostalgisk 90-tallsmiljø, og gir et annet perspektiv på hvordan fortidens hendelser former hovedpersonenes liv.

Når det gjelder spillmekanikk, har begge spillene en lignende tilnærming til beslutningstaking og narrativ utvikling. De lar spillerne påvirke historiens gang gjennom valg og utforskning. Lost Records introduserer på sin side en videoopptaksmekanisme som tilfører opplevelsen et lag av personalisering og nostalgi. På den andre siden er Life is Strange kjent for sin tilbakespolingsmekanikk og sitt fokus på å løse gåter ved hjelp av tidsmessige beslutninger.

Til tross for disse likhetene er det viktige forskjeller i hvordan de to spillene tilnærmer seg sine fortellinger og sin tone. Life is Strange kjennetegnes av sitt fokus på dype og ofte mørke temaer, mens Lost Records blander nostalgiske elementer med en karakterstudie som utforsker utviklingen av vennskap og formative hendelser på 90-tallet.

For innbitte fans av Life is Strange er Double Exposure sannsynligvis det mest tiltalende alternativet. Dette spillet utvider Max Caulfields historie, og gir spillerne en sjanse til å gjenoppta kontakten med en av seriens mest elskede karakterer.

Tillegget av tidsreisemekanikk legger til et lag av kompleksitet som kan berike fortellingen betydelig og tiltrekke seg de som likte de tidligere spillene og ønsker å utforske nye dimensjoner i historien. Max' tilbakekomst er imidlertid ikke ukontroversiell; noen fans vil kanskje føle at historien hennes allerede hadde nådd en tilfredsstillende avslutning, og at hennes gjenkomst potensielt kan svekke den emosjonelle effekten av originalen.

I mine inntrykk av spillet bemerket jeg at Double Exposure er verdt å utforske, men det er ikke uten sine feil. Beslutningen om å fortsette Max' historie, til tross for at skaperne opprinnelig hadde tenkt å avslutte kapittelet om henne, representerer en betydelig risiko. Forsøket på å hedre begge avslutningene i det første spillet kan ende opp med å splitte fanbasen, ettersom det er en kompleks utfordring å gjøre alle til lags.

Og som jeg har nevnt tidligere, kan noen dialoger og situasjoner i Double Exposure føles altfor velkjente og resirkulerte, nesten som om spillet er for bevisst på sin arv. Dette skaper en hårfin balanse mellom innovasjon og repetisjon. I tillegg vekker feilene vi oppdaget under demoen, slik som teleskopproblemet med tidslinjene, bekymring for om utviklingsteamet vil være i stand til å fikse disse problemene før utgivelsen 29. oktober 2024.

Hvis du derimot er ute etter en annerledes opplevelse, men fortsatt med et snev av Life is Strange-universet, er Lost Records: Bloom & Rage det bedre valget. Dette spillet introduserer en helt ny historie og en mekanikk som lar spillerne fange ulike øyeblikk gjennom et videokamera i 90-tallsstil, noe som gir et nytt og nostalgisk perspektiv.

Så her er den endelige konklusjonen: Double Exposure er det riktige valget for deg som er ivrig etter å gjense kjente ansikter og temaer. Men hvis du er klar for et nytt eventyr som utforsker nye ideer og følelser, kan Lost Records være det du leter etter. Valget er ditt - omfavn det velkjente eller dykk ned i det nye.

Sammenligning av Gamescom 2024

