Sammenligning fra Gamescom 2024: Test Drive Unlimited: Solar Crown er kanskje ikke Forza Horizon, men ikke avskriv det ennå

Under Gamescom 2024 fikk vi spille mange av årets mest etterlengtede titler. Selv om sammenligninger kan være et tveegget sverd (og noen ganger urettferdige), er de avgjørende for å forstå hvert enkelt spills plass og hvordan det måler seg mot de beste i sjangeren.

Vi fikk muligheten til å snakke med utviklerne og spille begge titlene. Du kan faktisk allerede lese vår anmeldelse av Test Drive Unlimited: Solar Crown og vår forhåndsvisning av Forza Horizons nye modus. Begge spillene byr på oppslukende opplevelser, men de gjør det på hver sin unike og forskjellige måte.

Noen ganger kan det være vanskelig å sammenligne spill. Det er som om ditt eldre og yngre barn skulle krangle - du ønsker kanskje å bedømme dem etter de samme standardene, men det er veldig vanskelig å gjøre det. På samme måte er det vanskelig å bedømme Forza Horizon 5 og Test Drive Unlimited: Solar Crown etter samme målestokk. Førstnevnte regnes som et høydepunkt i sjangeren, mens sistnevnte ikke bare ikke når opp til den statusen, men også har blitt utsatt for betydelig kritikk i det siste (mye av den mener vi er uberettiget). Så i dag skal vi sammenligne begge spillene. Samtidig vil vi også komme med et poeng: Test Drive Unlimited: Solar Crown er kanskje ikke Forza Horizon, men ikke avskriv det ennå. La oss sette i gang!

Det som skiller seg mest ut fra starten er omgivelsene. En av de mest iøynefallende funksjonene er forsøket på å gjenskape Hongkong i 1:1-skala, noe som er første gang i et racingspill. Denne gjenskapelsen byr på et levende og mangfoldig bakteppe, med alt fra smale, travle gater til brede motorveier og fjellveier. Spillerne kan utforske øya fritt og møte en rekke ulike terreng som lover å holde kjøreopplevelsen engasjerende og frisk.

Det andre aspektet som virkelig skiller seg ut, er at dette ikke bare er et racingspill; det er en livsstilssimulator for bilentusiaster. Spillerne kan kjøpe og tilpasse biler fra over 30 ikoniske produsenter, blant annet Ferrari, Lamborghini, Porsche og Bugatti. Dette omfattende utvalget spenner fra klassiske sportsbiler til moderne hyperbiler og terrengkjøretøy. Tilpasningsmulighetene er utrolige, og spillerne kan modifisere kjøretøyene sine i verkstedene og vise dem frem i garasjen i suiten på Solar Hotel. I tillegg har de brukt virkelige biler til å designe kjøretøyene, slik at hver og en ser utrolig realistisk ut.

Flerspillerdelen dreier seg om klan-dynamikk hvor spillerne kan slutte seg til en av to rivaliserende fraksjoner, Streets eller Sharps, mens de kjemper om dominans i Hongkongs gater. Dette sosiale og konkurransedyktige oppsettet har som mål å tilføre spillet et nytt lag med dybde, og oppmuntre til både lagarbeid og rivalisering mellom spillerne.

Vi setter pris på dette dypere sosiale elementet, men utførelsen kommer til kort. For eksempel føles karakteranimasjonene og den generelle interaksjonen utdatert, og ligner noe fra en ti år gammel tittel i stedet for å matche den høye standarden på andre aspekter av spillet. Dette misforholdet i visuell og animasjonsmessig kvalitet kan ødelegge innlevelsen og redusere spillets generelle appell.

Når du setter Test Drive Unlimited: Solar Crown opp mot andre tungvektere i sjangeren, som Forza Horizon 5, står det overfor en tøff utfordring. Den grafiske detaljrikdommen i Forza Horizon 5 er bemerkelsesverdig, og det finnes områder der det overgår Solar Crown, selv om det er tre år eldre. I Forza Horizon 5 slår for eksempel vindusviskerne automatisk på når du kjører gjennom vann, og bilene viser realistiske effekter av fuktighet og tørking. Solar Crown mangler disse detaljene, ettersom vindusviskerne ikke aktiveres og det ikke er noen synlige vanneffekter på kjøretøyene.

Solar Crown briljerer imidlertid på andre områder, for eksempel karakteranimasjonene ved bruk av håndbremsen og sanntidsrefleksjonene i speilene, som er mer avanserte enn i Forza Horizon 5. Dette viser at Solar Crown har forbedringsområder, men også innovative elementer som overgår konkurrentene på enkelte områder.

En av de største bekymringene for mange spillere er spillets fokus på en utelukkende nettbasert opplevelse. Spilldemoene har vist betydelige problemer med optimalisering og serverytelse, noe som har ført til en inkonsekvent og til tider frustrerende spillopplevelse. Denne tilnærmingen med at spillet alltid skal være online kan vekke kritikk, spesielt med tanke på skjebnen til andre spill som har valgt en lignende vei og mislyktes på grunn av avhengigheten av servere som til slutt ble stengt ned.

Fraværet av en offline-modus er en betydelig ulempe som kan redusere spillets appell (som det gjør for oss), spesielt for spillere som foretrekker en mer tradisjonell spillopplevelse eller ikke alltid har tilgang til en stabil internettforbindelse. Hvis KT Racing ikke tar tak i disse tilkoblings- og optimaliseringsproblemene, risikerer spillet å støte fra seg en stor del av den potensielle spillerbasen.

Ikke misforstå: Solar Crown er et spill med stort potensial, men det står også overfor betydelige utfordringer på veien mot suksess. Vi er tiltrukket av den detaljerte, åpne verdenen og fokuset på tilpasning og livsstil, som tilfører racingspillsjangeren noe nytt og annerledes. I tillegg gir klansystemet et ekstra lag av konkurranse og kameratskap blant spillerne.

For å virkelig realisere sitt potensial må Solar Crown ta tak i sine tekniske og ytelsesmessige problemer, samt forbedre følelsen av "liv" i sin åpne verden. Sammenlignet med sjangergiganter som Forza Horizon 5 har Solar Crown en jobb å gjøre, men med de lovede oppdateringene og utvidelsene, sammen med et aktivt og entusiastisk community, er det fortsatt håp om at det kan gjøre seg bemerket.

Kort sagt: Det er ikke et perfekt spill, men det er langt fra en katastrofe. De har forbedret mange ting siden demoen ble utgitt, spesielt når det gjelder grafikk. Sammenlignet med de store navnene i sjangeren er det ikke en opplevelse vi vil betegne som "bedre" eller "dårligere", men heller "annerledes".

Med tiden kan det virkelig skinne, forutsatt at KT Racing fortsetter å lytte til spillerne sine og forbedre spillet. For både fans av serien og nye spillere er Test Drive Unlimited: Solar Crown et eventyr som (til tross for et visst forbedringspotensial) er verdt å sjekke ut. Og de gode nyhetene? Det er rett rundt hjørnet - med utgivelse 12. september 2024.

