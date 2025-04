Sammenligning og forbedringer mellom Nintendo Switch Pro Controller og Pro Controller 2

HQ

Nintendo Switch har solgt 150 millioner enheter på verdensbasis i løpet av sin mer enn åtte år lange livssyklus, men har alltid måttet tåle kritikk fra et segment av spillere som savnet mer maskinvarekraft. Det har imidlertid alltid vært enighet om at Nintendo Switch Pro Controller er den beste konsollkontrolleren som noensinne er laget (selv med kraftigere maskiner fra den nåværende generasjonen som ble lansert senere).

Den har merkbart bedre batterilevetid enn Xbox- og PlayStation-kontrollere, pinnene er helt pålitelige (i motsetning til Joy-Con og dens drift), og både avtrekkerne og byggingen av hele greia er av eksepsjonell kvalitet. Ærlig talt var det lite å utsette på periferien, men den vil snart bli erstattet av Nintendo Switch Pro Controller, og det ser ut til at spranget fremover nok en gang vil etterlate oss forbløffet.

Nå har funksjonene til kontrolleren for den kommende konsollen, som kommer ut 5. juni, blitt avslørt, og det er forskjeller fra forgjengeren, i tillegg til de åpenbare nye sosiale funksjonene som Switch 2 vil inkludere, for eksempel en C-knapp for GameChat, som rapportert av Nintendosoup.

Det som skiller seg mest ut med Pro Controller 2 er at det tar 50% kortere tid å lade batteriet helt opp, fra de 6 timene det tar den nåværende modellen i tre timer. I tillegg opprettholder den samme autonomi på omtrent 40 timers bruk per lading. I tillegg har vekten på kontrolleren blitt redusert noe, fra dagens 246 g til 235 g for den neste modellen. Det høres ikke mye ut, men det er et tegn på hvor optimalisert den vil være, selv om du må inkludere nye funksjoner og knapper, pluss et par ekstra utløsere.

Hva tror du, kommer du til å kjøpe den nye Nintendo Switch 2-kontrolleren ved lansering?