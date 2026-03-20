Sammenstøt i Lyon: En Celta de Vigo-supporter banket opp og knivstukket

Til tross for at Olympique Lyonnais vant ligafasen i Europa League, ble de slått ut av Celta de Vigo i åttedelsfinalen i turneringen, og tapte 0-2 på hjemmebane, 1-3 sammenlagt, etter at Moussa Niakhaté ble utvist i det 19. minutt.

Etter kampen brøt det ut sammenstøt mellom spanske og franske supportere i Lyons gater, noe som førte til "betydelig skade på gatene", ifølge lokale rapporter bekreftet av RMC Sport, inkludert bluss som ble avfyrt centimeter fra vinduer.

Det verste var da en Celta de Vigo-supporter ble angrepet av flere personer, angivelig slått gjentatte ganger med en treplanke og knivstukket minst én gang, og pådro seg ikke livstruende skader i foten og armen. En mindreårig ble pågrepet, og etterforskningen fortsetter.