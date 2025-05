Sammenstøt i Sør-Sudan stopper hjelpen til tusenvis av underernærte barn

HQ

Siste nytt om Sør-Sudan . Vi vet nå at den pågående volden i delstaten Upper Nile i Sør-Sudan har blokkert den humanitære hjelpen til over 60 000 underernærte barn, og det er ventet at de kritiske forsyningene vil ta slutt innen utgangen av mai.

Hjelpeorganisasjonene har stanset elveleveransene på grunn av voldsomme sammenstøt og økende usikkerhet, og unngår områder der det er risiko for plyndring av lagrede forsyninger. Avbruddet forsterker en allerede alvorlig krise i en av landets mest sårbare regioner.