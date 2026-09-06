Samson får en utgivelsesdato på Xbox og PlayStation

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Liquid Swords har kunngjort at « Samson: A Tyndalston Story» kommer ut på Xbox Series X/S og PlayStation 5 den 21. september. Spillet ble lansert på PC allerede i april, hvor det fikk en ganske middelmådig mottakelse.

Grunnleggeren av Liquid Swords, Christofer Sundberg, har tidligere innrømmet at PC-lanseringen i april var problematisk, og beskrev selv spillets tilstand som «litt så som så». Han har også lovet at konsollversjonene vil få «store oppgraderinger» sammenlignet med lanseringsversjonen på PC, og du kan se noen av disse i traileren nedenfor.

Spillet er nå på vei til Xbox Series X/S og PlayStation 5, og begge versjonene lanseres 21. september. Samme dag blir også PC-versjonen tilgjengelig via Microsoft Store.