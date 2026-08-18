Samson kommer fortsatt til PlayStation 5 og Xbox Series X/S i september

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Selv om lanseringen ikke var den beste – noe utvikleren Liquid Swords fortsatt jobber med å rette opp, med tanke på den «blandede» vurderingen spillet har fått på Steam – har studioet likevel vært ivrig etter å fortsette å støtte Samson.

Etter den ustabile lanseringen la Liquid Swords snart frem planer for å forbedre spillet med en veikart for feilrettinger, samtidig som de bekreftet at konsollversjonene til PlayStation 5 og Xbox Series X/S ville komme til høsten, nærmere bestemt en gang i september.

Det har nå gått flere måneder siden denne bekreftelsen, og vi har hørt lite mer, så du lurer kanskje på om det fortsatt er aktuelt at « Samson kommer til PlayStation og Xbox neste måned? Det viser seg at det er det.

På sosiale medier har Liquid Swords’ grunnlegger og CCO, Christopher Sundberg, forklart at målet fortsatt er å lansere Samson på konsoll en gang i september. Hovedproblemet er at vi fortsatt ikke kjenner den eksakte utgivelsesdatoen, men kanskje vil denne bli offentliggjort snart, spesielt med tanke på at Gamescom nærmer seg og arrangeres neste uke.

Har du allerede spilt « Samson, eller skal du prøve det neste måned på konsoll?