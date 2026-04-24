Samson kommer til PS5 og Xbox Series X/S i september, da Liquid Swords lover fortsatte "betydelige forbedringer"

Da Samson nylig ble lansert på PC, la spillerne snart merke til at spillet ikke var i den beste av tilstander, noe vi berørte i vår dedikerte anmeldelse. Utvikleren Liquid Swords har lovet oppdateringer og forbedringer, og har til og med annonsert planer om en konsollversjon til høsten. Vi har nå en bedre idé om når PS5- og Xbox Series X / S-utgavene vil debutere.

I en samtale med The Game Business har Liquid Swords' grunnlegger og COO, Christofer Sundberg, uttalt at målet er å lansere Samson på konsoll i september, i et forsøk på å slå Grand Theft Auto VI-rushet. Grunnen til at Samson ønsker å unngå GTA VI, er at Liquid Swords anser spillet som et "fenomen" og at "når et GTA slippes, er det bare jul for alle".

Utover dette lovet Sundberg flere forbedringer og endringer til Samson, samtidig som han erkjente at spillet var i en tøff forfatning, "litt så som så" som han beskrev det, da det opprinnelig ble lansert. Studioet bestemte seg for å lansere det fordi de var nødt til det, ettersom "utgiverklimaet var forferdelig".

Fremtidshåpet er likevel fortsatt til stede, ettersom Sundberg ser på spillet som "et slags utholdenhetsløp". Han forklarer videre "Jeg har ikke noe hastverk eller ønske om å selge Liquid Swords til noen. Jeg vil heller se oss lykkes på egen hånd. Vi har gått gjennom både oppturer og nedturer. Vi vet hva vi har i banken. Vi skal bare fortsette å gjøre jobben og fokusere på å forbedre Samson betydelig. Og så skal vi skape stabilitet for selskapet også."

Det vil sannsynligvis være en utfordring å reparere skaden fra lanseringen, men det har allerede kommet jevnlige oppdateringer til spillet, og flere vil komme, som den nylige kunngjøringen om veikartet bekreftet.