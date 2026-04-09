Samson-regissør uttaler seg om "uakseptable" bugs og ytelsesproblemer som ødelegger spillet

Da vi nylig delte tankene våre med Samson med deg, var vårt helhetsinntrykk at spillet skuffet, ikke minst på grunn av skifer av feil og problemer som plaget den bredere opplevelsen. Nå som fansen strømmer til og sjekker ut Liquid Swords' debuttittel, har mange opplevd lignende problemer med spillet, noe som kreativ direktør Christopher Sundberg nå har kommentert i et Steam-blogginnlegg.

Til å begynne med har det blitt gitt ut en uttalelse som understreker at spillets nåværende tilstand er ærlig talt "uakseptabel" og at utviklingsteamet jobber hardt med å fikse "spillbrytende feil og ytelsesproblemer."

legger Sundberg til: "Vi er forpliktet til fremtiden til både Samson og Tyndalston, og dette spillet vil vokse over tid på alle fronter; kvalitet, gameplay og innhold. Takk til dere alle for at dere støtter oss og holder ut med oss denne superspennende lanseringsdagen. Vi vil fortsette å holde ørene mot bakken og forbedre spillet med deres støtte."

Når det gjelder hva som kommer til å skje med spillet i den nærmeste fremtiden, har vi listet opp en håndfull av de viktigste endringene som er planlagt, inkludert intensjonen om å fikse krasjer, progresjonsrelaterte problemer, legge til ekstra lagringsfiler og mer. Hele listen kan sees nedenfor.



Flere ytelsesfikser med fokus på PSO-relaterte problemer



Flere krasjfikser relatert til lyd, animasjon og GPU



Flere fikser for oppdrags- og progresjonsrelaterte problemer



Flere fikser for spillrelaterte problemer



Flere oppdateringer for generell polering av ulike deler av spillet



Lagt til muligheten for opptil 8 lagringsfiler



I fremtiden vil det også komme forbedringer på ytelse, spillrelaterte problemer, animasjonsproblemer og polering. Den første oppdateringen er imidlertid planlagt til 10. april, og vil ta for seg mange områder, som du kan lese mer om her.

