Samson skal lanseres på PS5 og Xbox Series i høst

Det har ikke vært en enkel lansering for utvikleren Liquid Swords ' Samson, da spillet debuterte på PC og viste seg å være full av ytelsesproblemer og feil, noe studioet bemerket at de hadde til hensikt å fikse så snart som mulig. Nå som noen få oppdateringer har kommet og taklet en rekke av disse problemene, har utvikleren gitt ut et nytt veikart som legger ut planene sine for ikke bare resten av april, men mai, juni og utover.

For det første kan vi forvente at oppdatering nr. 2 debuterer 29. april og gir mer stabilitet og poleringsforbedringer, samt ytterligere fellesskapsrapporterte rettelser. Etter dette kommer oppdatering nr. 5 uken etter, den 6. mai. Oppdatering nr. 6 vil da komme en gang etterpå, selv om det ikke er gitt noen dato for denne oppdateringen.

Når det gjelder når nytt innhold vil bli introdusert til Samson, bekrefter veikartet også at innholdsoppdatering # 1 vil slippe i midten av mai og bringe en "kampfokusert innholdsoppdatering" med flere detaljer som skal deles senere. Den vil bli fulgt av en andre oppdatering i midten av juni som fokuserer mer på kjøretøy.

Utover disse planene bemerker Liquid Swords også at Samson vil komme på konsoller til høsten, men fast informasjon på denne fronten er også sparsom, noe som betyr at vi ganske enkelt må anta at dette i det minste gjelder en PS5- og Xbox Series X / S-utgave av spillet.

Du kan lese vår anmeldelse her.