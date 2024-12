Samsung 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2 TB

HQ

Samsung har vært en dominerende aktør når det gjelder SSD-enheter, og har konsekvent levert banebrytende ytelse og pålitelighet. 990 EVO Plus SSD viderefører denne arven, og setter nye standarder for hastighet, utholdenhet og rimelig pris. Men rettferdiggjør den virkelig hypen? Etter en omfattende test fant vi ut følgende. Samsung 990 EVO Plus SSD er bygget på PCIe 4.0 NVMe-standarden, og lover lynraske lese- og skrivehastigheter. Her er de fremtredende spesifikasjonene :



Formfaktor: M.2 2280



Grensesnitt: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4



Kontroller: Samsungs egen kontroller



NAND Flash: Samsungs 7. generasjons V-NAND



Kapasiteter: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB



Sekvensielle lesehastigheter: Opptil 7 450 MB/s



Sekvensielle skrivehastigheter: Opptil 6 900 MB/s



Tilfeldig lesing/skriving IOPS: Opptil 1,2 millioner IOPS (lesing) / 1,5 millioner IOPS (skriving)



Utholdenhet: Opptil 2400 TBW (terabyte skrevet)



990 EVO Plus leveres også med Samsungs anerkjente Magician-programvare, som gjør det enkelt å oppdatere fastvaren, overvåke stasjonenes tilstand og justere ytelsen. AES 256-biters maskinvarekryptering sørger for datasikkerhet, noe som er spesielt verdifullt for profesjonell bruk. Vi har testet 990 EVO Plus grundig ved hjelp av populære benchmarkingverktøy som CrystalDiskMark og ATTO Disk Benchmark. Her er resultatene :

CrystalDiskMark :





Sekvensiell lesing: 7 410 MB/s



Sekvensiell skriving 6 820 MB/s



ATTO Disk Benchmark :





Maksimal lesing: 7,2 GB/s



Maksimal skriving 6,6 GB/s



Disse tallene er blant de høyeste vi har sett i denne prisklassen, og overgår til og med noen dyrere konkurrenter. Disken presterte konsekvent nær sine nominelle hastigheter, noe som viser Samsungs optimaliseringsekspertise. Men syntetiske benchmarks er én ting, men hvordan klarer 990 EVO Plus seg i daglig bruk?



Oppstartstider: Windows 11 startet opp på i underkant av 8 sekunder, noe som er et par sekunder kortere enn på eldre PCIe 3.0 SSD-er.



Filoverføringer: Overføring av en 100 GB mappe med blandede filer tok bare litt over 22 sekunder, noe som viser de høye skrivehastighetene.



Spilling: Innlastingstiden i spill som Cyberpunk 2077 og Starfield ble drastisk redusert. Nivåer som tidligere tok 25 sekunder å laste inn, startet nå på 12 sekunder.



Videoredigering: Med Adobe Premiere Pro føltes redigering av 4K-video sømløst. Gjengivelsen av et 10-minutters klipp med kraftige effekter gikk omtrent 15 % raskere enn på en PCIe 3.0-disk.



Høyhastighets SSD-er har ofte problemer med termisk struping, men Samsung løser dette med en integrert kjøleribbe og Dynamic Thermal Guard-teknologi. Under langvarig, tung arbeidsbelastning nådde temperaturen en topp på 62 °C, men holdt seg godt innenfor sikre driftsgrenser. Disken opprettholdt jevn ytelse uten merkbar struping, noe som er imponerende med tanke på den intense arbeidsmengden vi utsatte den for.

For de som bruker bærbare datamaskiner uten aktiv kjøling, er det verdt å merke seg at stasjonens effektivitet minimerer varmeutviklingen sammenlignet med tidligere generasjoner. Samsung har gode meritter når det gjelder SSD-enheters holdbarhet, og 990 EVO Plus er intet unntak. Med opptil 2400 TBW og 5 års garanti er den bygget for å vare. Til sammenligning bruker de fleste brukere i gjennomsnitt 50-100 TBW per år ved tung bruk, noe som betyr at denne disken lett kan vare lenger enn systemet ditt.

Funksjonene for datagjenoppretting, kombinert med Magicians prediktive overvåking, gir brukerne ekstra trygghet. Selv etter en uke med stresstesting - inkludert gjentatte skrivinger og slettinger - forble ytelsen fantastisk, uten tegn til forringelse.

Til tross for den høye ytelsen er 990 EVO Plus overraskende strømeffektiv. I inaktiv tilstand bruker den omtrent 30 % mindre strøm enn forgjengeren, noe som gjør den til et godt alternativ for bærbare datamaskiner og energibevisste konstruksjoner.

Samsung har priset 990 EVO Plus konkurransedyktig, fra rundt 79,99 dollar for 500 GB-modellen og opp til 349,99 dollar for 4 TB-varianten. Med tanke på den uovertrufne ytelsen, den robuste holdbarheten og funksjonssettet gir den utmerket verdi for både entusiaster og profesjonelle.

Til sammenligning er andre PCIe 4.0-disker som WD Black SN850X eller Seagate FireCuda 530 litt dyrere, og selv om de presterer på samme måte, gjør Samsungs Magician-programvare og pålitelighetsfordel 990 EVO Plus til en bedre totalpakke.

Samsung 990 EVO Plus SSD holder det den lover, og leverer klassens beste ytelse, utmerket holdbarhet og en konkurransedyktig pris. Kombinasjonen av banebrytende teknologi, energieffektivitet og brukervennlig programvare gjør den til en av de beste PCIe 4.0-diskettene som er tilgjengelig i dag.

Hvis du er på utkikk etter en SSD som takler alt du utsetter den for - enten det er spill, innholdsskaping eller tung arbeidsbelastning - er Samsung 990 EVO Plus en selvfølge. Samsung har nok en gang hevet listen og satt en ny standard for hva vi kan forvente av en SSD med høy ytelse.