Samsung avduker 3D-spillmonitor som ikke krever briller

Samsung stjal nettopp rampelyset på CES 2025 med sin nyeste innovasjon: Odyssey 3D G90XF, en 27-tommers spillmonitor som gir en ekte 3D-opplevelse uten behov for briller. Med en innebygd linse og en banebrytende AI-algoritme kan denne skjermen til og med forvandle vanlig 2D-innhold til imponerende 3D. Det er et dristig trekk som tar sikte på å løfte spillverdenen.

Men det er ikke alt. Samsung lanserte også oppdateringer til Odyssey G8- og G6-skjermene, som har en forrykende oppdateringsfrekvens på 240 Hz ved 4K for G8 og svimlende 500 Hz ved 1440p for G6. Disse spesifikasjonene lover smørjevn spilling, men bare hvis du har en kraftfull GPU for å sikkerhetskopiere dem.

Uten noen lanseringsdatoer eller priser annonsert ennå, har Samsungs nyeste lineup fått gamere til å surre - og kanskje litt nervøse for hva det hele vil koste. Vil denne nye 3D-teknologien være fremtiden for gaming eller bare en flyktig trend?