Samsung avslører den nye S26- og Buds 4-serien

Samsung har avslørt en ny S26-serie, som lover en adaptiv AI-opplevelse og kraftig maskinvare. Galaxy S26, S26+ og S26 Ultra er navnene, og sistnevnte har en skjerm med personvern, et tilpasset brikkesett og bedre termisk ytelse i et slankere design enn tidligere. Dette betyr Snapdragon 8 Elite Gen 5 med massive ytelsesgevinster i forhold til S25-versjonen, sammen med et redesignet dampkammer.

Den har også et nytt hurtigladingssystem som lover 75 % lading på 30 minutter. Og AI-systemet i serien har ifølge Samsung blitt kraftig forbedret, det være seg Now Brief-funksjonen og Now Nudge, sammen med Bixy, Gemini og Perplexity.

Ultra har også et nytt kamerasystem, med forbedringer i nattfotografering og video, samt forbedrede stabilitetsfunksjoner, sammen med støtte for APV-kodeken, som normalt bare brukes i profesjonelt utstyr. Objektivene ser ut til å være av samme type som S25-modellene.

De mer eller mindre offisielle prisene vi har sett så langt, tyder på at det vil komme prisøkninger, spesielt på S26 Ultra 16 GB/1 TB-versjonen.

Buds 4-serien har blitt oppgradert med 24-bits lyd, og Pro-versjonen har en større basshøyttaler, forbedret ANC, EQ og med et design basert på data fra mer enn en million forskjellige brukerører, sammen med mer enn 10 000 simuleringer. Fargene inkluderer hvitt og svart, med en rosa gullversjon for Pro-versjonen i tillegg.

Buds 4 kommer i salg for 179 euro, mens Pro-versjonen koster 249 euro.

