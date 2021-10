Samsung: Exynos 2200-chippen introduserer Ray Tracing på smarttelefoner neste år

HQ

Samsung har bekreftet at med deres neste chip, Exynos 2200, så vil de introdusere Ray Tracing-teknologi til bestemte smarttelefoner neste år. Det vites ikke hvilke spesifikke modeller det er snakk om, men det er "specific variants of the Samsung Galaxy S22 device". Disse kommer dessuten til å bruke en GPU basert på AMDs RDNA2-arkitektur.

Dette er blitt avslørt i et innlegg på Weibo (og oversatt av Android Central. Chippen vil bruke cirka samme system som er å finne i RX6000-serien av grafikkort, og for øvrig også i PlayStation 5 og Xbox Series X.

Internt kalles chippen "Pamir", og er planlagt å avsløres neste år sammen med S22-serien. Dessuten forventes det også at den kommer til å være en del av den nye Galaxy Tab S8, som forventes å bli avslørt samtidig.

Artikkelen sier også at den forventes å bestå av "a single high-performance core, three mid-tier cores, and four efficiency cores," men mer enn det vet vi ikke ennå.