Samsung Frame Pro forbedrer bildekvaliteten betraktelig og blir nesten helt trådløs

Frame er et fantastisk TV-konsept, men også et konsept som kommer med noen små utfordringer. Dette har Samsung nå avhjulpet ved å oppgradere panelet til en Neo QLED mini-LED, noe som betyr at lysstyrken er skrudd betydelig opp og HDR blir en mye mer oppslukende opplevelse. Det ser imidlertid ut til at den viktigste plasseringen er nederst på skjermen, noe som effektivt gjør den kantbelyst. Den har også økt oppdateringsfrekvensen til 144 Hz, og ventetiden er redusert til under 20 ms.

Enda viktigere for mange er den stygge ledningen som hang fra skjermen, som nå er borte med introduksjonen av Wireless One Connect -boksen, noe som betyr at du kan plassere boksen opptil 10 meter fra selve skjermen, inkludert inne i et møbel. Dette øker igjen mulighetene og fleksibiliteten for å koble til spillkonsollen og andre enheter fulle av kabler, samtidig som du skjuler alt sammen, noe som resulterer i en ren og moderne, ryddig stue. Vel, nesten, vi har fortsatt ikke trådløs strøm. Ennå...