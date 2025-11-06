For meg er det fortsatt helt uforståelig hvordan tilbakeskuende, finurlige trender - ikke minst når det gjelder design, skapt av Apple - kopieres så målløst av konkurrentene i en absolutt evighet. Stammen av ulike in-ear-hodetelefoner er en slik ting. Ikonisk design på en måte som, sammen med den kritthvite plasten, gjorde Airpods til noe av et livsstilsprodukt. Et must-have for alle som ville (og vil) være som alle andre. Da måtte den hvite stilken stikke ut av det ene øret, uansett om hodetelefonene ble brukt eller ikke.

HQ

Designet med den lange stilken er ikke noe spesielt, og den mørke gråblå fargen er stygg, men ellers er disse perfekte.

Samsung har, i likhet med JBL og en rekke andre produsenter i samme segment, sløyfet denne designen, selv om den i en fornuftig verden der kreativiteten går lenger enn til nesetippen, burde vært skrotet for fem år siden. Fordi selve stilken er forferdelig. Å ha en pinne som mest av alt ligner et tannbørstehode fra en Oral B, som stikker ut av øret og ned mot toppen av kjeven, er et design i seg selv som føles beklagelig. Jeg vil ikke ha en stilk i ørene. Jeg vil ikke ha hodetelefoner med denne formfaktoren, og jeg forstår ikke hvorfor for eksempel Samsung ikke jobber seg rundt den og gjemmer den lille mikrofonen som sitter i den nederste delen av stilken inne i selve kabinettet i stedet. Når det er sagt, er Samsung Galaxy Buds 3 FE flotte hodetelefoner. Det er jeg ikke i tvil om. Disse in-ear-hodetelefonene er gode. De høres bra ut, og de fungerer godt. La meg utdype :

Samsung Galaxy Buds 3 FE er like store som Airpods 2 og har elementer som måler 11 millimeter, og de har selvfølgelig muligheten til å spille av HD-lyd, 360°-lyd og Ambient Audio. De har aktiv støyreduksjon, seks mikrofoner og støtte for Bluetooth 5.4. Skallene veier fem gram hver og er laget av plast, noe som føles litt for billig (og den mørkegrå/mørkeblå fargen føles billig). Bortsett fra det er designet helt ok, selv om stilken som sagt er litt lang og litt seig.

Det med stilken burde virkelig dø ut snart. Det hadde vært en fordel.

Ergonomien er veldig bra her. De sitter ypperlig i ørene og føles aldri tunge eller ukomfortable etter flere timers lytting. Lyden er også veldig bra. Det er en varme her som er lett å like, og sammenlignet med Airpods (3) høres de bedre ut, over hele linjen. Det er en tilstedeværelse her som Airpods mangler, og det er en bredde i registeret som gjør at disse føles luftigere enn Apples tilsvarende og Samsungs billigere modeller. Jeg liker mellomtonen og hvor stramt den spiller, og diskanten blir aldri skarp eller stikkende på den måten som Airpods ofte gjør. Det skal imidlertid sies at du bare kan bruke den fulle lydkapasiteten til disse hodetelefonene hvis du har en Samsung-telefon, noe som betyr at jeg bare anbefaler disse til de som har en Samsung-telefon. "Samsung Seamless Codec" (SSC) er veldig bra og helt klart sammenlignbart med AptX, som du selvfølgelig ønsker å bruke hvis du bruker £129 på disse.

Hvis du eier en Samsung-mobiltelefon og er på utkikk etter nye øretelefoner, bør du sjekke ut disse.

Batterilevetiden er også god. Ikke fantastisk, men bra. Med ANC aktivert har jeg fått omtrent seks timer og 20 minutter per lading ut av øreproppene, og det er 30 timer i det medfølgende oppbevaringsetuiet. Samtalekvaliteten er også god. De seks mikrofonene fungerer effektivt for å gjøre stemmen naturlig og klar, og funksjonaliteten - å svare, aktivere og deaktivere ANC, slå av og på i gjennomsiktig modus - er også veldig bra. Det eneste jeg ikke liker, i tillegg til selve designet og materialkvaliteten, er det faktum at Samsung Galaxy Buds 3 FE ikke går på automatisk pause når jeg tar dem ut av hodet. Det føles som en opplagt funksjon i dag, og burde selvfølgelig ha vært innebygd her.