Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsungs Buds-serie har sakte utviklet seg fra å være et hyggelig tillegg til telefonen din til å bli en maskinvare som skiller seg ut i seg selv. Selv om den nyeste iterasjonen, Buds4 Pro, er fullt integrert i Samsungs økosystem, inkludert noen av de beste roterende animasjonene jeg noensinne har sett hvis du bruker dem sammen med en Samsung-telefon, er de et stykke flott maskinvare på egen hånd og på et prisnivå der de ligger rett under de fleste andre premiumtilbud.

Designet er fortsatt moderne og stilig, det er industrielt og litt futuristisk, subtilt, men likevel med små bøyninger som markerer at det er et Samsung-produkt for alle som kjenner til det, på grunn av det langstrakte aluminiumsstykket som skaftet er laget av, og som av en eller annen grunn på Samsung-lingo blir sett på som et "blad". Det forteller også alle at du mest sannsynlig har en Samsung-telefon, for for å kunne bruke 24-bit/96 kHz-lyden må du eie en kompatibel Samsung-telefon der den må slås på manuelt, noe jeg misliker. Dette kommer naturligvis i tillegg til å ha et abonnement på en premium strømmetjeneste som Qobuz eller Tidal som tilbyr 24-biters materiale. Og ja, du kan høre forskjellen, ikke bare i hodetelefoner, men også i in-ears.

Jeg liker det trådløse ladeetuiet, som er halvgjennomsiktig, kompakt og behagelig å ta på. Min erfaring er at gjennomsiktig plast blir matt over tid på grunn av riper og kutt, men siden vi ikke har disse produktene i årevis før vi gjør en anmeldelse, kan jeg ikke uttale meg om hvorvidt det også gjelder i dette tilfellet. Øreproppene skal også ha ros for at de er faste, men likevel myke og aldri ubehagelige til tross for lang tids bruk.

Disse er, i likhet med mange moderne premium-øretelefoner, laget med to drivere. Det betyr at mellomtonen og bassen har sin egen dedikerte 11 mm basshøyttaler, mens diskanthøyttaleren er en 5,5 mm plan diskanthøyttaler, ikke ulikt noen av de bedre kompakthøyttalerne. Dette skiller den vesentlig fra ikke-versjonen, men løfter den også opp fra mengden av produkter som bruker en vanlig single-driver-design. Hvorfor de ikke markedsfører bruken av plane drivere fremfor vanlige dynamiske drivere, som de fleste audiofile ser på som overlegne, er noe jeg har vanskelig for å forstå. De bruker også en dobbel forsterkerdesign, noe som er litt overkill for noe som bruker så lite strøm, men som likevel er en fin touch mot puristisk lyd. Alt dette pluss de enorme mengdene med funksjoner har en pris: redusert batterilevetid. Med ANC er batteritiden i underkant av seks timer, mens den er 25 timer inkludert ladeetui. Det er akseptabelt, men ikke fantastisk. Jeg lader omtrent annenhver uke uansett, så for meg utgjør det liten forskjell.

En av de tingene Samsung trenger anerkjennelse for, er praktisk bruk av AI, som i dette tilfellet er støyreduksjon for å øke tydeligheten i innkommende samtaler og direkte AI-tilgang. De bruker også et klypebasert kontrollsystem, og ærlig talt foretrekker jeg den typen taktil bruk i stedet for bare berøring.

Så, lydkvaliteten. Her trodde jeg det var snakk om AptX HD eller lignende, men nei, det er SSC, Samsung Seamless Codec, eller UHQ-lyd. Dette betyr sømløs integrasjon med nesten alle Samsung-produkter, men heller ingen kompatibilitet med noe annet, i hvert fall ikke for vanlige forbrukere, og det setter en støkk i det polerte metallet fordi det effektivt gjør deg enda mer bundet til Samsungs økosystem, og det er jeg ikke tilhenger av. Jeg vet at det er på grunn av ekstrafunksjoner som "adaptiv optimalisering", veksling mellom flere nyere Samsung-enheter samtidig og 360-graders lyd, men jeg foretrekker på det sterkeste ørepropper som kan gjøre 24-bit uansett hvilken enhet de er koblet til.

Det er synd, for 24-bits lyd med SSC er fantastisk med Buds4 Pro. Masse headspace, separasjon mellom de enkelte instrumentene, flott lydbilde, virkelig høy oppløsning, stram og presis bass uten tap av detaljer, og en relativt nøytral gjengivelse med en mager fargelegging. Lydmessig er det en enestående ytelse i forhold til prisnivået. Den har til og med en virkelig flott ANC som bare svikter ved svært høye, spontane skrikende lyder (jeg reiser mye med tog). Klarheten i lyden er imidlertid det som skiller seg mest ut.

Det er unødvendig å si at jeg virkelig liker disse. Lydmessig er de fantastiske, men til tross for en strålende lyd, komfort og flott ANC, må jeg trekke ned en karakter på grunn av kravet om en ny Samsung-enhet. Jeg forstår at det tjener en komplett merkevareopplevelse, men jeg hater også lukkede økosystemer. Hvis du har en kompatibel enhet, kjøp dem, for det er ingen grunn til å tvile, men andre må finne noe annet eller punge ut for en ny Samsung-telefon samtidig.