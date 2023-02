Samsung Galaxy S23 Series har blitt avduket

HQ

Samsung har ikke akkurat vært veldig subtil om å fortelle oss når vi ville høre mer om linjen med Galaxy S23 mobile enheter. Samsung ertet en stund at det ville være et arrangement 1. februar, og nå som den hendelsen har gått, kan vi se hvordan Galaxy S23, Galaxy S23+, and the Galaxy S23 Ultra alle skiller seg fra hverandre og forbi Galaxy S Series enheter.

Som det fremgår av en pressemelding, vil hver av de tre telefonene bli drevet av en SnapDragon 8 Gen 2 Mobile Platform, og at hver vil være laget av mer resirkulerte materialer enn det som ble brukt i S22 Series, alt på toppen av med Corning Gorilla Glass Victus 2 for en svært slitesterk skjerm.

Når det gjelder hva som skiller enhetene fra hverandre, vil S23 Ultra som forventet være kremen av avlingen, med denne telefonen med en ny 200MP Adaptive Pixel sensor for presise fotografier. Alle tre telefonene vil imidlertid støtte den nye Super HDR selfie camera, som lar deg bruke et frontvendt kamera for å skyte med 60 bilder per sekund i stedet for bare 30 bilder per sekund. Alle tre telefonene vil se litt annerledes ut enn tidligere S Series devices på ryggen også, da det profilerte kamerahuset er fjernet.

Ellers vil S23 Ultra skryte av et 5,000mAh batteri, samt en 6.8-tommers skjerm, og er til og med klar til å støtte Ray-Tracing i sanntid. Hvert system har også et større dampkammer enn tidligere S Series-telefoner, for bedre kjøling.

Hvis du er interessert i å ta tak i en av disse S23 Series-enhetene, er de nå tilgjengelige for forhåndsbestilling i Storbritannia, med lansering satt til 17. februar. Hver av de tre telefonene vil også ha en samling av lagringsstørrelser å velge mellom, hver med sine respektive prislapper:

Galaxy S23 Ultra:





256GB - £ 1249



512GB - £ 1399



1TB - £ 1599



Galaxy S23+:





256GB - £ 1049



512GB - £ 1149



Galaxy S23: