Samsung Galaxy Unpacked 2022

For et par dager siden fikk jeg være med å se litt på Samsungs nye mobil-lineup for høsten.

Selv om jeg i hovedsak er fokusert på hva som skjer på PC-markedet skyr jeg ikke en liten utfordring! Jeg ble veiledet inn gjennom Sentralen midt i Oslo, et gammelt bankbygg som nå er arrangementhus, og til et leid møterom. (Får du muligheten så ta en liten tur innom, bygget er skikkelig kult!) På bordet lå de teknologiske nykomlingene representantene hadde med seg. Jeg kan avsløre med en gang at jeg har fått lånt med meg en anmeldelsesutgave av Galaxy Z Flip 4 som skal få kjørt seg de neste par ukene!

Hvilke godsaker er det så Samsung har pønsket ut? Vi har jo hatt foldbare mobiler nå et par år. En kollega av meg snappet opp den første Galaxy Fold-mobilen, da han er en som liker å være først ute med ny teknologi. Den første utgaven var jo ganske kul, men hadde en del begrensninger for å få den foldbare skjermen til å funke utenfor papiret. Nå entrer vi den fjerde generasjonen foldbare mobiler. Dermed må man jo spørre: Har de endelig blitt bra nok til å erstatte de "vanlige" flate telefonene?

Flip4

Som barn av 90-tallet er jeg en kjempefan av klapp-mobiler. De nye modellene til Samsung (spesielt Flip4) appellerer derfor definitivt til meg. Jeg synes også personlig at det er gøy å se mer variasjon enn "sort rektangel" ute blant folk.

Flip4 og Fold4 har gått gjennom en god del testing for å sikre at mobilen holder til daglig bruk. Det er jo svært kjekt, da de første modellene hadde et par problemer med skjørhet. Bedre vannsikring er også positivt. Dette er også sikkert en "gøy" utfordring for ingeniørene, da bevegelige deler er betraktelig verre å sikre mot vann og støv enn en uniform... form.

Flip4 benytter seg vesentlig mer av mini-skjermen på baksiden. Den er nå såpass stor at den funker som selfie-skjerm ikke bare i teorien, men også i praksis.

Hvis du bruker mobilen som erstatning for laptop mens du er ute og farter kan disse triksene hjelpe deg med å delta i videokonferanser. Den nedre delen av Flip4 er også magnetisk, som gjør den mer stabil på metallflater. Magneten er ikke kraftig nok til å holde mobilen fast vertikalt dog - jeg har prøvd.

Av interesse er Flex-modusen som lar deg bruke nedre del som en museplate (typ laptop). En del apper støtter også delt visning og fordeler innholdet mellom den oppreiste og liggende delen.

Samsung har kjørt på med en egen vri når det kommer til å vise flere apper på skjermen samtidig. Denne støtten finnes i Android fra før, men det er kjekt med litt ekstra tilpasning.

En vanlig klage på tidligere Flip-modeller var dårlig batterilevetid. Her har Flip4 3700mAh sammenlignet med Flip3 sine 3300mAh. Så langt har batteriet vært tilstrekkelig, og det er en grei oppgradering fra min egen S10 med 3400mAh. Den oppgraderte prosessoren er et enormt pluss i margen. Foreløpig er alt silkemykt!

Fold4

Over til Fold4! Her er standardstørrelsen i "sammenbrettet" utgave svært lik vanlige telefoner, dog litt tykkere. Utbrettet blir skjermstørrelsen hele 12.3 cm bred. Jeg er svært interessert i denne modellen for hva den kan utnytte som en produktivitetsmobil.

Det har Samsung iallfall tenkt på. Operativsystemet kommer med en egen taskbar som lar deg bytte mellom forskjellige applikasjoner øyeblikkelig. Den viser dine mest brukte apper, men kan også tilpasses dine egne preferanser.

Grunnet skjermstørrelsen er det tenkelig at mange vil ha to apper åpne samtidig. Jeg nevnte at Flip4 har samme mulighet, men her kommer tilpasningen fra Samsung til rette. Flere mulige konfigurasjoner, samt dra-og-slippfunksjonalitet gjør Fold4 til en produktivitetsmaskin.

Samsung har også samarbeidet med Google, Microsoft, og Meta for å gjøre blant annet kommunikasjonsarbeid så enkelt som mulig. Enkelte apper støtter også dra-og-slipp funksjonalitet for å legge til vedlegg eller sende filer.

Hvis du savner en stylus, fortvil ei. Grunnet skjermen på Fold4 må den ha en egen stylus for å unngå riper ved bruk. Heldigvis er S Pen bakoverkompatibel og funker med for eksempel Note-telefonene.

Fold4 bruker den samme lynraske prosessoren som Flip4 - Qualcomm Snapdragon 8+ G1. Den har også et ytterst bra kamera med 3x optisk zoom.

Watch5 og Watch5 Pro

Nå til tilbehør. Galaxy Watch har fått en ny generasjon, og er tilgjengelig i "standard" og Pro-utgave.

Watch5 har et stort fokus på helse-delen mange bruker smartklokker til. Den skal kunne spore søvnmønster bedre enn før, og også kunne hjelpe deg oppnå et bedre søvnmønster.

Watch5 har nå bedre batterilevetid, men også hurtigere lademuligheter og bedre glass.

Watch5 Pro er for de som virkelig svinger seg i trærne, og har satset kraftig på at klokken skal tåle til og med de tøffeste tumulter. Det relativt muskuløse batteriet på 590mAh skal man heller ikke kimse av.

En interessant funksjon hos Watch5 Pro er at du kan få navigasjon direkte på klokken. Veldig kjekt om du skal ut og sykle eller løpe etter en fastsatt rute. Den har også mulighet til å spole tilbake veien du har gått - i revers - om du har gått deg vill.

Buds3 Pro

Over på lyd! Øreproppene til Samsung har også fått seg et par oppgraderinger.

I en søken etter å øke komfortnivået ved bruk av Galaxy Buds er Buds2 Pro hakket lettere enn forgjengeren og kommer med bedre vindisolasjon.

Liker du å høre på "tapsfri" musikk kan Buds2 Pro friste med 24bit lydoppløsning kontra Buds Pro sine 16. Det som virkelig er interessant er den nye Samsung Seamless Codec som forhåpentligvis kan la Android ta opp kampen med Apple sin blåtann-kodeks. Liker du å se på film eller spille med surround-lyd er den digitale surroundmodusen kraftig forbedret. Et snasent triks er at øreproppene vet hvor man har vendt hodet, og "snur" lydbildet rundt for å beholde lydkildenes posisjon i relasjon til hodet. Ja - audiofile og cinefile fortsetter nok å sverge til anleggene sine, men det er en kul ny ting uansett.

Forbedret støykansellering er også på menyen. Nå med muligheten til å automatisk slippe gjennom menneskestemmer (og demper musikken) om de snakker direkte mot deg. Om dette er gjort via matematikk og en mikrofonmatrise, eller via magi, vites ikke. Det er også mulig å slå av denne funksjonen om man bare vil være i fred.

Det averteres også med sømløs Auto Switch. Dette krever at man logger seg inn med Samsung-kontoen sin. Da kan man la Buds2 Pro automatisk bytte lydkilde når den begynner spille musikk. Ingen mer fikling med parring og frakobling og ny tilkobling.

Er du, som meg, et surrehue? Om du har klart å legge fra deg Buds2 et "smart sted" som du kan "sverge på at var akkurat her" har du nå muligheten til å spore de opp via Samsungs SmartThings app. Buds2 kan også settes til å spille av en lyd om du går tilstrekkelig langt unna de uten å ta de med.

Det var det! Da skal jeg kose meg med Flip4, og dere kan glede dere til en anmeldelse om ca en måneds tid når Samsung kommer for å hente den.