Samsung Galaxy Watch 9

Selv om Googles revitalisering av WearOS i utgangspunktet kom med løftet om et mer dynamisk marked for Android-bærbare enheter, har det ikke helt blitt slik. Det er sant at hver av de store aktørene – enten det er Google selv, Samsung, Huawei eller Oppo – fortsetter å prøve å utvide sine egne Apple-lignende økosystemer, og selv om dette skjer via Android på en eller annen måte, har ingen nye aktører egentlig kommet inn i kampen. Tvert imot, faktisk.

HQ

Men hvis du tilfeldigvis har en Samsung-telefon, hvis du har investert i den virkelig banebrytende Fold 8 og er på jakt etter en passende følgesvenn, har Samsung en smartklokke klar som nok en gang (igjen, igjen) skuffer når det gjelder batterilevetid, men som leverer en funksjonell, estetisk slående opplevelse, om enn en som er litt for tradisjonell.

La oss gjøre én ting klart helt fra starten: det er ikke spor av den designinnovasjonen du får med Fold 8 i Watch 9, Samsungs nyeste «hovedserie»-smartklokke. Selve profilen er nøyaktig den samme «squircle», altså en rund urskive innfelt i en svakt buet firkant. Det er fortsatt et… interessant utseende, men den er både utrolig lett og føles relativt behagelig å ha på seg, uansett om du bruker 40-millimeter-modellen eller den større versjonen.

Skjermen på 44-millimeter-modellen, som er den vi har testet, er nå 1,5 tommer med en oppløsning på 480x480 piksler – en Super AMOLED-skjerm som leverer 3 000 nit under de rette forholdene. Den har også 5ATM-sertifisering, samt IP68 og MIL-STD-810H, slik at den lett tåler trykk, varme, kulde, vann og de fleste andre tøffe forhold.

Dette er en annonse:

Den har en ny brikke, en dedikert Qualcomm Snapdragon Wear Elite, som gjør at Samsungs velutviklede WearOS-baserte operativsystem kjører jevnt og trutt uten store problemer. Alt i alt må man ta av seg hatten for Samsungs engasjement for OneUI, og heldigvis har de gradvis gått bort fra den mer bokstavelige, kjedelige tilnærmingen til programvaredesign til fordel for noe som låner bare et snev av Googles lekenhet. På den annen side skriker dette operativsystemet virkelig etter den fysiske «bezel» – eller den roterbare rammen – som den dyrere versjonen er utstyrt med, spesielt siden navigasjonen mellom widgetene fremdeles skjer horisontalt.

Hovedproblemet, som så ofte er tilfellet med smartklokker, er batterilevetiden. Det er virkelig et mysterium for meg at Samsung ikke har kopiert for eksempel TicWatch-designet, eller rett og slett gjort noe for å forlenge batterilevetiden til mer enn litt over en dag. Jeg har konsekvent hatt mindre enn 10 prosent igjen ved sengetid klokken 22.00, og det varer rett og slett ikke lenger. Nei, standardmodellene av Apple Watch klarer seg ikke noe bedre, men det finnes jo måter å omgå dette på.

Heldigvis er Samsung fortsatt suveren når det gjelder sporing. Jeg opplevde ikke noen «hull» i søvndataene slik andre anmeldere har gjort, men fikk jevnlige, intelligente oppdateringer om alt fra hjertefrekvens til søvnforstyrrelser. Det var fascinerende å ha all den innsikten, og Samsung har gradvis funnet smarte måter å illustrere og fremheve disse dataene på uten at det blir distraherende.

Dette er en annonse:

En Watch 9 koster 350 pund for 44-millimeter-versjonen, noe som betyr at Samsung matcher prisen på en standard Apple Watch Series 11. Det finnes imidlertid billigere alternativer, som for eksempel Huaweis GT-serie, som ofte kan kjøpes til en lavere pris og som også har bygget opp et solid funksjonssett over tid. Personlig ville jeg fortsatt valgt en Watch 8 Classic med den roterende rammen, siden det rett og slett er en kulere måte å navigere i operativsystemet på, og det er jo ikke akkurat sånn at det har skjedd store endringer siden den gang. På den annen side leverer Samsung jevnt og trutt, og Watch 9 vil tilfredsstille de aller fleste interesserte, selv om de må finne måter å forbedre batterilevetiden betydelig på.