Samsung Galaxy Watch har fått en dårlig start

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Samsungs Galaxy Watch-serie har en anselig andel av det totale smartklokkemarkedet, men har fått en tøff start på 2026, ifølge 9 to 5 Google.

En ny rapport fra Counterpoint Research viser at det globale smartklokkemarkedet samlet sett vokste med 4 % fra år til år i 1. kvartal 2026, men det går ikke like bra for Samsungs Galaxy Watch.

Rapporten viser at utsendelsene av Galaxy Watch-serien falt med 28 % sammenlignet med samme periode året før i 1. kvartal 2026. Dette betyr at Samsungs markedsandel falt fra 7 % i 1. kvartal 2025 til bare 5 % i 1. kvartal 2026.

Til sammenligning økte salget av Apple Watch med 21 %, noe som tilskrives vekst i Kina og Europa samt Watch SE 3, mens Huawei økte med 12 % og Xiaomi med 9 %. Kategorien «Andre» falt også med 3 %, og denne inkluderer merker som Googles Pixel Watch.

Samsung skal lansere sin neste Galaxy Watch-serie – Galaxy Watch 9 – i juli, samtidig med sine nye sammenleggbare enheter.