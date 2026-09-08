Samsung Galaxy Z Flip 8

Det er vanskelig å ikke la en anmeldelse av Samsungs Galaxy Z Flip 8 dreie seg utelukkende om prisen. Ja, prisen har nok en gang gått opp (muligens som følge av den pågående komponentkrisen), og det betyr at Samsung nå tar 1 150 pund, mot rundt 899–999 pund for bare noen få år siden (prisene svinger). Dette skjer på et tidspunkt hvor de faktiske forbedringene er... vel, små.

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Telefonen er lettere, veier nå bare 180 gram, og har også en mye slankere profil, men bortsett fra det vil du neppe finne noen iøynefallende forbedringer sammenlignet med fjorårets modell.

Den har IP48-sertifisering, Armor Aluminium-beskyttelse og et nytt hengsel; alt fungerer feilfritt, enten du bruker telefonen i regnvær, mister den av og til, eller trenger å bruke Flex Mode for å ta en spontan selfie. Klappdesignet er robust, og har vært det i ganske mange år nå. Dessverre har ikke batteriet blitt større – det er fortsatt på 4300 mAh – og det rekker fortsatt bare så vidt til en travel dag. Dette er definitivt et område der batterilevetiden må forbedres, spesielt nå som enkelte produsenter begynner å bruke silisiumkarbidbatterier. Videre er det «bare» 25 W kablet lading og 15 W trådløs lading – og ingen Qi 2.2 med MagSafe-inspirerte magneter – skuffende.

De to skjermene er selvfølgelig mye lysere. Den indre, sammenleggbare LTPO AMOLED 2X-skjermen kan nå 3 000 nits, og i tillegg har den naturligvis 120 Hz, HDR10+ og en pikseltetthet på 400 ppi. Den lille skjerm på dekselet er nesten like lys og yter like imponerende. Disse skjermene er kalibrerte, fantastiske og responsive, og det er absolutt ingenting å utsette her.

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Inni finner vi en Exynos 2 nm SoC, for ja, Samsung insisterer fortsatt på å bruke forskjellige brikker i disse klappetelefonene. Når det er sagt, opplevde jeg personlig ingen ytelsesrelaterte problemer, verken når det gjelder varmeutvikling eller treghet, selv om jeg ikke vil påstå at mine personlige bruksmønstre presser en slik brikke til det ytterste. Under langvarig 4K-opptak blir telefonen varm, og batterilevetiden påvirkes, men dette har vi sett før. Denne Exynos 2600 er en 10-kjerners SoC – to kjerner flere enn Snapdragon-varianten – selv om dette ikke gir noen betydelig ytelsesøkning; merkelig nok er imidlertid begge variantene begrenset til 12 GB RAM. Vil kundene legge merke til dette? Det er vanskelig å si, men det er ganske merkelig at Samsung ikke tilbyr 16 GB som et alternativ, samtidig som dette er tilgjengelig hos konkurrentene. Og mens vi er inne på temaet: du kan bare få den med 512 GB – det finnes heller ingen 1 TB-variant.

Og la oss nå komme tilbake til prisen. Her i Danmark har prisen på Flip 8 steget med i underkant av 1 000 kroner, og hvis man ser på Samsungs egen nettside, er 512 GB-varianten tilgjengelig for 11 999 kroner (selv om det finnes innledende tilbud som er lavere, samt bedre tilbud hos tredjepartsforhandlere). I prinsippet blir det mindre forståelig – og forsvarlig – at en telefon til en slik pris ikke inkluderer et teleobjektiv. Du får et 50-megapiksel f/1,8 23 mm standard vidvinkelobjektiv med OiS, og et 12-megapiksel ultravidvinkelobjektiv på f/2,2 13 mm med et synsfelt på 123 grader. Det er... greit, men det er ingen minneverdige oppgraderinger her, og det lave antallet megapiksler på ultravidvinkelobjektivet merkes spesielt godt, i likhet med den totale mangelen på optisk zoom. I en telefon som koster mer enn visse flaggskipsmodeller som tilbyr langt, langt større allsidighet, er det frustrerende at Samsung har vært så lite ambisiøs med kamerasystemet her. Det finnes ingen spennende funksjon for dobbel blenderåpning, ingen flytende linseteknologi og ingen «push»-funksjon som kunne gitt brukerne flere verktøy å leke med.

Denne telefonen, som potensielt kan koste over 1 100 pund, har ingen optisk zoom , og den henvender seg til forbrukere som tar mange bilder . Dette ville vært et mindre problem hvis ikke telefonen hadde steget i pris med 25 prosent de siste årene, men det har den. Og det har skjedd på et tidspunkt der det ikke er noen andre nevneverdige tillegg som kan rettferdiggjøre prisøkningen.

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Det er absolutt ingenting spesielt galt med Flip 8. Hvis du liker Samsungs oppskrift, får du mer av det samme her, og designet er like solid som det har vært i ganske lang tid. Den er pålitelig, upåklagelig bygget, ligger strålende i hånden og yter som forventet. Men vi har rett til å forvente mer. Det er jo egentlig poenget.