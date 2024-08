Samsung Galaxy Z Fold 6

Ok, la oss få det åpenbare ut av veien. Denne Samsung Galaxy Fold 6 -gjennomgangen kommer til å bli litt kortere. Slik har det faktisk vært de siste årene, og grunnen er ganske enkel for alle som har fulgt med på Samsungs kontinuerlige, innovative utvalg av sammenleggbare mobiler. Det er langt mellom de virkelig transformative tilleggene, om det i det hele tatt finnes noen, og selv om en Fold fortsatt er blant de mest banebrytende smarttelefonene du kan kjøpe, er det umulig å ignorere at Samsung har gjort seg skyldig i å hvile på laurbærene.

Den nye Samsung Galaxy Fold 6 ligner på Fold 5, som var lik Fold 4, som i utgangspunktet var lik Fold 3. Det er ingen endringer i skjermforhold, ingen forskjellige materialer, ingen drastisk batteriøkning. Det er iterative, granulære endringer i massevis, som til sammen bare ytterligere styrker at Fold forblir en fast go-to for sammenleggbare fanatikere.

Fold 6 endrer bare marginalt selve formen. Fargene er subtile, hjørnene har blitt kvadrerte for å matche Ultra-linjen ytterligere, og det hele føles fortsatt sublimt, selv om det igjen hadde vært spennende om Samsung hadde eksperimentert med forskjellige materialer. På baksiden finner vi de samme tre kameralinser, men med mer aggressive linseringer, og hele pakken er 14 gram lettere. Den mer kvadratiske formen betyr at skjermen på forsiden er mer "vanlig", selv om den fortsatt benytter et tynnere og høyere skjermforhold, og kantene har også krympet noe. Den ser flott ut, faktisk mye bedre enn Fold 5, og hvis du er en kjenner, er det overraskende lett å sette pris på disse små, men samlet sett ganske betydelige visuelle oppgraderingene.

Alt det grunnleggende er fortsatt der. Den er IP48-sertifisert (så nå er den endelig støv- og vanntett), forbedrede høyttalere, WIFI 6E, et batteri på 4400 mAh som kan lades trådløst med opptil 15 W og Gorilla Glass Victus 2 foran og bak. Det nye Dual Rail-hengslet gjør den også 10 % tynnere når den er lukket enn Fold 5, en forbedring som virkelig føles i lommen.

Det er kanskje lett å spore litt apati i starten av denne anmeldelsen, og det er tilsiktet. Samsung finner ikke opp noe nytt her, og velger, som Apple, å foredle den samme formen, den samme malen, mens mange bare skriker etter noe som markerer spranget mellom generasjonene. Men selv om det er lett å avskrive alle de tingene Samsung faktisk har forbedret her, ville det være synd, for samlet sett er det lett å bli overbevist om at Samsung har kommet svimlende nær den ultimate sammenleggbare. Programvaren, for eksempel, er fortsatt enormt optimalisert. Det er selvfølgelig slik det skal være når du leverer den sjette versjonen av et Android-operativsystem som er designet spesielt for den sammenleggbare formfaktoren. Ja, de fleste av disse i år har å gjøre med Galaxy AI, som vi allerede dekket i vår anmeldelse av S25 Ultra tidligere i år. Men multitasking, appbytte, bruk av S-Pen, alt er fint og smidig.

Det må imidlertid sies at OneUI ikke er noe i nærheten av min favorittversjon av Android, sett fra et mer uttrykksfullt ståsted. Nå er det tydelig at Samsung tapper Googles lagerutgave for farger, personlighet og karakter, og det ville kledd Samsung å tillate litt av det særegne utseendet som har gjort Android på Pixel Fold og OnePlus Open så fornøyelig å bruke.

Skjermen er igjen et dynamisk LTPO AMOLED 2X-frontpanel med 968 x 2376 piksler, som kjører med 120 Hz og denne gangen leverer topper på opptil 2600 NITS. Den er knivskarp, lyssterk og konkurransedyktig på alle måter. Samsung er gode på fargekjemi, på ensartet lys, på hele pakka, og denne ekspertisen kan merkes både på utsiden av den nevnte skjermen, og på innsiden også. Innsiden beholder for øvrig nøyaktig de samme spesifikasjonene. Samsung sier også at den såkalte "krøllen" i midten skal være mindre i år, og jeg ser den ikke. Men de har også bare forsterket den sammenleggbare skjermen ytterligere med såkalt "Sheer Thickening Fluid" (eller STF), noe som skal gjøre det mye sjeldnere å se skjermer som sprekker over tid.

Du får selvfølgelig den nyeste Snapdragon SoC, 8 Gen 3, som er kombinert med 12 GB RAM og opptil 1 TB UFS 4.0-plass. Dette er visstnok enda bedre optimalisert, så selv om batteriet ikke er større, hevder Samsung at det varer noen timer lenger enn Fold 5. Jeg kan ikke si sikkert om jeg har opplevd det selv, men litt lenger er nok å forvente.

Og jeg er redd jeg må henvise til Fold 5-anmeldelsen min igjen her, ettersom både tele- og hovedobjektivet er direkte gjenbrukt derfra. Det nye ultravidvinkelobjektivet er et 123 graders 12 megapikslers 12 millimeters objektiv. Dette er drastisk bedre til å samle lys, og derfor under mindre enn ideelle lysforhold, der den skarpe kontrasten blir tydelig. Det er betydelig bedre, det er det, og Fold 6s kamerasystem generelt er dyktig, funksjonelt og kan lett konkurrere mot både Pixel Fold og til og med OnePlus Open, selv om sistnevnte slår Samsung på flere maskinvareparametere.

Fold 6 er først og fremst en iterativ oppgradering, der små ting har blitt optimalisert for å sikre et bedre helhetsinntrykk. Hvis du, som mange andre, ønsker å se Samsung ta flere sjanser, gå planken ut og skyve grensene for hvordan du forstår en moderne smarttelefon, vil det ikke skje i år. Men samtidig er det viktig å ikke avskrive alle forbedringene som gir en bunnsolid sammenleggbar. Et større dampkammer, bedre batterilevetid, et vakkert og raffinert design, fine kameraer, pålitelig programvare, flotte skjermer og en optimalisert SoC - alt er fortsatt her, og derfor er Fold 6 fortsatt lett å anbefale, selv om konkurrentene er i hælene på den på mer enn én måte.