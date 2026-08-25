Samsung Galaxy Z Fold 8

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Det er noe grunnleggende tiltalende ved teknologi som kan endre form radikalt for å tilpasse seg brukerens behov. Det er nettopp av denne grunn at sammenleggbare smarttelefoner er et fascinerende konsept for den rette forbrukeren, enten det er en «flip» som forvandles fra en standardtelefonstørrelse til noe langt mindre og mer kompakt, eller en «bok» som kombinerer en standardtelefon og et nettbrett i én enhet.

Men for min del ligger det også en grunnleggende misforståelse innebygd i disse to formatene, som andre produsenter tidligere har forsøkt å løse, og hvor nettopp denne løsningen nå gjør en triumferende tilbakekomst. Jeg snakker selvfølgelig om behovet for både en langt mer kompakt telefon enn det massemarkedet tilbyr, og en nettbrettlignende formfaktor. Gitt at sammenleggbare smarttelefoner tilbyr denne dualiteten, hvorfor ikke akkurat denne?

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Oppo prøvde det før, og på en måte gjorde Google det også med den første Pixel Fold, men i dag bruker begge «bok»-stilen, til min store ergrelse. Men her kommer Samsung – muligens fordi Apple er i ferd med å gjeninnføre denne formfaktoren – med Galaxy Z Fold 8, en telefon som er langt mer kompakt enn selv den gjennomsnittlige iPhone Pro, men som likevel kan skilte med en stor skjerm rett bak det elegante Armor Aluminium-hengslet. Med andre ord har vi endelig den perfekte formfaktoren.

Dette betyr en mer firkantet, kortere form på den ytre skjermen, som måler «bare» 5,4 tommer, samt en større 7,6-tommers innvendig skjerm, og jeg kan rett og slett ikke understreke nok hvor fantastisk den daglige bruken er med nettopp disse to skjermstørrelsene. Disse er også konkurransedyktige når det gjelder alle de samme, ganske hverdagslige spesifikasjonene du er kjent med. 1972x1248 Dynamic AMOLED 2X ved 120 Hz på utsiden, 1848 x 2448 Dynamic AMOLED 2X ved 120 Hz på innsiden, begge med 16 millioner farger, suveren lysstyrke og en kalibrering som naturligvis er blant de beste i bransjen.

På samme måte er ytelsen ikke noe problem, og det har den ikke vært på mange år. Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ingen Exynos i disse sammenleggbare modellene), med en klokkefrekvens på opptil 4,74 GHz, sammen med 12 GB RAM og opptil 1 TB lagringsplass. Alt er på plass, og enten det dreier seg om spill, multitasking (som for meg personlig er den viktigste måten å utnytte den større skjermen på) eller noe derimellom, er det egentlig ingen reelle klager jeg kan komme med her som vil ha betydning for den gjennomsnittlige forbrukeren.

Vel, bortsett fra kameraet, altså. Ikke misforstå; det er ingenting galt med de to linsene som tilbys her. Den ene er et 50-megapiksel standard vidvinkelobjektiv med f/1,8 og optisk stabilisering, flankert av et 50-megapiksel f/1,9 ultravidvinkelobjektiv med et synsfelt på 120 grader. Alt fungerer bra, og spesielt de siste årene har Samsung tatt noen gigantiske sprang fremover med sin «beregningsbaserte» prosess. Dette betyr bedre eksponering, bedre ytelse under mer utfordrende forhold og en fargegjengivelse som ikke er fullt så «Instagram-aktig» som før. Denne telefonen tar strålende bilder.

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Det er imidlertid noe helt galt med å ta rundt 1 700 pund for en telefon som ikke har noe teleobjektiv i det hele tatt og som ikke tilbyr mer enn 2x optisk zoom. Uavhengig av programvareoppgraderingene her, betyr forskjellen mellom denne Z Fold 8 og Z Fold 8 Ultra at de som ønsker denne fantastiske formfaktoren, må «ofre» mer allsidighet på kameraet, og det er rett og slett uakseptabelt til disse prisene.

Når det er sagt, hvis du kan leve med færre optiske alternativer, er det mye å like. Samsungs OneUI har også kommet langt og tilbyr nå en opplevelse som minner ganske mye om «Apple», med den samme lekne designestetikken, men der ting generelt er litt enklere å forstå. Den slår ikke helt Googles egen tilnærming til Android, men det er uten tvil et spennende økosystem. Videre har telefonen IP48-sertifisering, 4800 mAh-batteriet holder hele dagen, og den lades rimelig raskt via enten 45 W kablet eller 20 W trådløs lading.