Samsung Gaming Hub: Vi har over 3000 spill tilgjengelig

HQ

Selv om Google Stadia ikke nådde helt opp, er nettskyen langt fra død, noe de mange nye tjenestene som har dukket opp eller konsolidert seg den siste tiden, er et bevis på. TV-produsenten Samsungs grep i denne forbindelse innebar ikke en egen plattform, men en måte å kombinere og presentere ulike strømmetilbud på i ett og samme grensesnitt. Vi snakket med produktsjef Patrick Horne da Samsung Gaming Hub fylte ett år tidligere i sommer:

HQ

"Vi lanserte Gaming Hub med en rekke skybaserte strømmetjenester for spill i fjor", forteller Horne i videoen. "Vi hadde et par stykker, vi hadde Xbox, vi hadde Utomic, vi hadde GeForce Now, og siden den gang har vi lansert flere, vi lanserte Luna, vi lanserte nylig AntStream Arcade og Black Nut, og vi har nå over 3000 spill tilgjengelig på Gaming Hub."

"Vi er også veldig fornøyde fordi det gir brukerne mange forskjellige forretningsmodeller", fortsetter han. "Du kan få abonnementer gjennom Game Pass og xCloud, men noe som AntStream Arcade gir deg tilgang til spill bare ved å se på annonser, du kan tjene opp muligheten til å spille spill gratis på den måten, og det er mange interessante ting som gjør det mulig for brukerne å spille uten å måtte kjøpe en konsoll og uten å måtte punge ut."

Men bortsett fra hva huben tilbyr, ble vi også litt mer tekniske og spurte om hvordan de samler inn metadata fra partnere for å filtrere spill fra alle tjenestene i den samme hjemmemenyen, om en potensiell bekymring for at komprimert grafikk ser dårligere ut på ellers blanke paneler, eller om hvordan de reduserer HDMI- og signaletterbehandlingsforsinkelser ved å levere grafikken nativt fra brikkesettet. Spill av hele intervjuet for å lære mer om alt dette.