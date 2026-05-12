Samsung gjør det mulig å blokkere apper med overdreven reklame

HQ

Samsung Galaxy har en innebygd overvåkings- og ytelsesoptimaliseringsapp som heter Device Care. Den hjelper deg med å administrere batteribruk, lagringsplass og RAM, men den skanner også automatisk etter skadelig programvare. Ifølge Android Police har Device Care nå blitt oppdatert til versjon 13.8.80.7, og nå begynner appen også å blokkere apper med for mye reklame.

Beskrivelsen av funksjonen antyder at appene i seg selv ikke blir blokkert, men at det kun er varslene deres som blir blokkert.

"Apper som sender hyppige reklamevarsler, vil bli satt i dyp søvn for å forhindre at de plager deg."

Det finnes to alternativer: grunnleggende blokkering og intelligent blokkering. Grunnleggende blokkering identifiserer apper som sender hyppige annonser, og varsler blir blokkert når de oppdages på telefonen. Intelligent blokkering analyserer varsler på telefonen for å avgjøre om de er annonser, og blokkerer dem hvis de er hyppige.

Apper i dyp søvn vil ikke forstyrre deg med mindre du åpner dem manuelt. Du kan se hvilke apper det gjelder i Innstillinger > Enhetspleie > Pleierapport > Overdrevne varsler.

Det ser ut til at funksjonen bare fungerer med One UI 8.5, og det kan forklare hvorfor noen brukere oppgir at de har hatt tilgang til funksjonen siden Galaxy S26-serien ble lansert.