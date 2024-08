HQ

Samsung har lansert en ny brillefri 3D-spillmonitor, en skjerm som bruker en lysfeltskjerm som får 2D-innhold til å se ut som 3D ved hjelp av en linse på frontpanelet i kombinasjon med øyesporing.

Odyssey 3DSkjermen, som den kalles, kommer i 27" og 37", 4K-oppløsning og 1 ms responstid kombinert med en oppdateringsfrekvens på 165 Hz.

"Vi er glade for å kunne presentere vår brillefrie 3D-spillmonitor på Gamescom, verdens største spillmesse," sier Hoon Chung, Executive Vice President for Enterprise Business Team. "Samsung er fortsatt forpliktet til å lede markedet for førsteklasses spillmonitorer ved kontinuerlig å utvikle banebrytende teknologi som forbedrer spillopplevelsen."