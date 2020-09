Samsung introduserer stor Samsung Odyssey League

Det ligger en Chicken Dinner verdt hele €25.000 og venter på deg, eller snarere på de beste av Europas PUBG-spillere. Samsung sparker nå i gang litt av en turnering, og den er fri og åpen for alle. Det eneste du trenger å gjøre er å melde deg på sammen med laget ditt, ta med stekepannen, og spring inn i kampens hete!

Turneringen starter med kvalifikasjonsrunder fra 28. september, og frem til 1. oktober. Deretter blir det avholdt nordiske finaler fra 24. oktober, og det hele kulminerer i de store europeiske finalene 5. til 6. desember.

Så hva venter du på? Du kan delta i denne ville turneringen ved å melde deg på her, og er du interessert i å lære mer om turneringen, som forøvrig heter Samsung Odyssey League, så kan du gjøre det via den offisielle hjemmesiden.

