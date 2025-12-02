Samsung lanserer 10-tommers premiumtelefon med tre skjermer om få dager

HQ

Samsungs nye multi-foldbare telefon har en 10-tommers skjerm og lanseres 12. desember til en foreløpig ukjent pris på rundt 2.450 USD.

"Samsungs utrettelige jakt på nye muligheter fortsetter å forme fremtidens mobilopplevelser, og gjennom mange års innovasjon innen sammenleggbare formfaktorer løser Galaxy Z TriFold en av mobilbransjens lengste utfordringer - å levere den perfekte balansen mellom bærbarhet, førsteklasses ytelse og produktivitet i én og samme enhet. Galaxy Z TriFold utvider nå grensene for hva som er mulig når det gjelder mobilt arbeid, kreativitet og tilkobling."

- TM Roh, Chief Executive Officer, President og Head of Device eXperience (DX) Division hos Samsung Electronics

Telefonen leveres med Snapdragon 8 Elite, 200 MP hovedkamera, 5.600 mAh batteri fordelt med en celle i hver skjerm og 45 Watt lading.

Den er bare 3,9 mm tykk på det tynneste punktet, og har titanhus for de doble hengslene for skjermen som har et støtdempende overtrekk på seg, og et bakpanel av keramisk glassfiberforsterket polymer som er motstandsdyktig mot sprekker.

Kretskortet CT-skannes under monteringen for å sikre at integreringen har skjedd på riktig måte før det til slutt limes inn i telefonen, og en laserskanning brukes til å oppdage komponenter som er montert i feil høyde og dermed påvirker skjermen.

Fullt utfoldet har du 3x6,5" skjermer som fungerer som én sammenhengende 10" 120Hz, 1600 nits, Dynamic 2XAMOLED, og har til og med sin egen Samsung DeX, og den større skjermstørrelsen gjør Galaxy AI enklere å bruke, inkludert å ikke bytte mellom apper, ettersom AI er multimodal, kan snakkes til og ifølge Samsung vil forstå dine kontekstuelle spørsmål. Når skjermen er lukket, har den 2600 nits og gir 422ppi.

Kameramessig er det 12MP Ultra-wide, 200MP Wide med 2x optisk zoom, og 3x optisk zoom for 10MP telefoto, og lagringsalternativene er begrenset til 512 GB og 1 TB, med begge modeller som har 16 GB minne. Den kommer i alle farger, så lenge du velger svart.

