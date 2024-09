Samsung lanserer 990 EVO Plus SSD

HQ

Tidligere i dag lanserte Samsung den splitter nye 990 EVO Plus, en oppdatert versjon av den populære SSD-en som ble lansert i fjor, og som tilbyr forbedret energieffektivitet med støtte for PCIe 4.0 og den nyeste NAND-teknologien.

990 Evo Plus kommer i størrelsene 1 TB, 2 TB og 4 TB, og ifølge Samsung kan den oppnå sekvensielle lesehastigheter på opptil 7250 MB/s og skrivehastigheter på opptil 6300 MB/s, en forbedring på 50 % sammenlignet med forgjengeren. 4 TB-modellen kan skilte med tilfeldige lese- og skrivehastigheter på henholdsvis 1050K og 1400K IOPS.

Det er en stor oppgradering i forhold til den opprinnelige 990 Evo, spesielt med det nye 4 TB-alternativet. Den er riktignok ikke like rask som flaggskipet 990 Pro, men dette er fortsatt noen av de beste PCIe Gen4 SSD-diskettene på markedet akkurat nå. 990 EVO Plus lanseres i oktober med en anbefalt utsalgspris på 109,99 dollar for 1 TB-versjonen, 184,99 dollar for 2 TB-versjonen og 344,99 dollar for 4 TB-versjonen.

