Samsung presenterer en enorm 130-tommers Micro RGB-TV på CES

Samsung har ankommet CES 2026 med en veldig stor fisk. Teknologigiganten har presentert et glimt av en helt ny Micro RGB TV som kombinerer neste generasjons farger og et nytt design. Hva er det som gjør dette spesielt, spør du kanskje? Det er en verdensnyhet, da det er en 130-tommers Micro RGB TV-enhet ...

Jepp, du har sannsynligvis ikke plass til denne giganten i stua, men hvis du hadde hatt det, ville du fått en enhet som er ute etter å "redefinere hva en TV kan være" som Samsung forklarer. I pressemeldingen bemerker Samsung at størrelsen "er med vilje designet for å fremstå mindre som en TV og mer som et stort, oppslukende vindu som visuelt utvider rommet."

Den bruker nye programvarefunksjoner for å presentere et bedre visuelt bilde, samtidig som den har Glare Free -teknologi og inkluderte lydsystemer som er integrert i TV-ens ramme og som har som mål å levere en balansert og naturlig lydprofil. Vi er blitt fortalt at den også vil bruke HDR10+ Advanced teknologi for et dypere bilde.

Når det gjelder pris, er dette ikke nevnt, men en rimelig gjetning er at denne TV-en vil være langt utover noe gjennomsnittsforbrukeren kan mage, så behandle dette mer som en CES-feberdrøminnovasjon nok en gang.