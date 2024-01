Samsung presenterer Galaxy S24-serien

HQ

Samsung har avduket og vist frem den kommende Galaxy S24 Series -serien av smarttelefoner. Enhetene, som kommer i en av tre varianter (S24, S24+ og S24 Ultra), kommer med en rekke nye funksjoner og systemer, hvorav de fleste dreier seg om kunstig intelligens.

Alle telefonene har minst en FHD+-skjerm med en hastighet på 120 Hz, mens Ultra har en QHD+-skjerm. S24 har 8 GB minne, mens S24+ og Ultra har 12 GB, og begge har lagringsmuligheter fra 128 GB til 1 TB, avhengig av modell.

S24 har et batteri på 4000 mAh, S24+ har et batteri på 4900 mAh og Ultra har et batteri på 5000 mAh. Alle kommer med en rekke kameraer, inkludert et 12MP selfie-kamera, et 12MP ultra-wide-kamera, et 50MP wide-kamera (200MP på Ultra) og et 10MP tele-kamera (50MP + 10MP på Ultra). Det er bare Ultra som kommer med en S-Pen stylus.

Når det gjelder de nye AI-funksjonene, vil de gjøre det mulig for brukerne å få tolket mellom språk i sanntid under en telefonsamtale, forbedre mørke kamerabilder med den forbedrede ProVisual-motoren, få øyeblikkelige sammendrag av notater og noen andre fancy nye triks.

Prisene for S24 skal etter sigende starte på 799 pund/900 euro, mens S24+ starter på 999 pund/1 150 euro og S24 Ultra starter på 1 249 pund/1 450 euro. Teknisk sett betyr dette at S24-serien har en startpris som er litt lavere enn fjorårets S23 Series.

Forhåndsbestillingene av telefonene er nå åpne, og målet er å lansere enhetene 31. januar.