Samsung presenterer sin "mest avanserte TV til dags dato" på CES 2025

CES-galskapen begynner å ta form etter hvert som Las Vegas-messen begynner å øke kunngjøringene og avsløringene i forkant av handlingen og konferansene denne uken. Som en del av denne innsatsen har Samsung nå fulgt opp sin tidligere kunngjøring om nye skjermer med avsløringen av en ny TV, som hevder å være teknologigigantens "mest avanserte TV til dags dato".

Den heter Neo QLED 8K QN990F, og er en modell som er "designet for å levere enestående ytelse, elegant design og smartere AI-drevne opplevelser." TV-en drives av en NQ8 AI Gen3 Processor som bruker AI-elementer for å forbedre bildekvalitet og lydklarhet, og alt dette betyr at TV-en kan levere et oppskalert 8K-bilde, forbedret HDR, forsterkede farger, og alt i en ultratynn og minimalistisk design.

Samsung kommenterer TV-en slik: "QN990F er en førsteklasses hjemmeunderholdningsenhet som kombinerer banebrytende teknologi med elegant estetikk. Med sine avanserte funksjoner og raffinerte design løfter den både ytelsen og stilen i ethvert oppholdsrom, og tilbyr en virkelig sofistikert underholdningsopplevelse."

Det er foreløpig ikke kjent når Neo QLED 8K QN990F vil debutere eller til hvilken pris. En ting vi kan anta, er at den ikke blir billig.