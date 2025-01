Samsung S25-serien kommer med enda mer AI, et bedre kamera og en forbedret prosessor

HQ

Samsungs nye serie består som forventet av Galaxy S25, S25+ og S25 Ultra. Heldigvis har ikke prisene gått opp; inflasjon er tydeligvis et fy-ord hos Samsung, så det betyr at vi starter på nøyaktig samme nivå som fjorårets modeller.

S25-serien kommer med mange "multimodale AI-agenter" som ifølge Samsung vil endre interaksjonen med telefonen. Mer jordnært har den gått over til Snapdragon 8 Elite Mobile og bruker en ny versjon av ProVisual Engine for bilder og video.

Lanseringen kommer også med det nye OneUI 7, som Samsung sier kan forstå kontekst og samtidig sikre personvernet, som en del av et større mål om å skape et AI-integrert operativsystem. Det har også vært jobbet mye med å skape ekte Cross-App Action gjennom Gemini, så det blir interessant å se hvordan den virkelig fungerer med mer enn bare standardapper. I tillegg skal skriveassistenten også oppdateres betydelig.

Det er også mye fokus på sikkerhet, spesielt sikring av personlige data på telefonen, ettersom enkelte funksjoner behandles direkte på telefonen. Det er til og med beskyttelse mot "trusler som kan øke med utviklingen av kvantecomputere". Samsung må ha mye mer kunnskap om spredningen av disse truslene enn mange andre, men det er fint at de allerede tenker på det.

Viktigere er nok maskinvaren på innsiden. I tillegg til et stort løft i rå datakraft på 30 % i GPU-en og 37 % i CPU-en, loves det også bedre grafikk og bedre Ray-Tracing. Den bruker til og med et rammegenereringssystem for bildebehandling, nesten på samme måte som Nvidias grafikkort.

Kameraet har blitt overhalt og UltraWide er nå 50 MP i stedet for 12 MP. Det er 10-bit HDR-opptak som standard, og det er AI-assistert fjerning av bakgrunnsstøy på videoopptak, enten det er vind, musikk eller andre mennesker. Det er også forbedringer for dybdeskarphet og profesjonelle løsninger for fargeredigerere.

Designet er mer avrundet, den er tynnere og lettere med titan og Gorilla Armor2, og den leveres ikke med tre eller fem, men syv år med operativsystem- og sikkerhetsoppdateringer.

Den store S25 Ultra kommer med en 6,9-tommers skjerm, et teleobjektiv med 5x optisk zoom og 1 TB lagringsplass, mens alle de andre kommer med enten 256 GB eller 512 GB lagringsplass, pluss en 128 GB-versjon av S25. Alle modellene leveres med AMOLED 2X-skjerm, trådløs lading og et 120 Hz-panel. Ultra starter på € 1 499, S25+ starter på € 1 199, og S25 starter på € 949.