Samsung S26-modeller lekket

Mens ryktene om forsinket lansering og økte priser var delvis basert på rykter, vet vi med sikkerhet at det vil bli avslørt tre Galaxy S26-modeller neste måned, ettersom en PDF om finansiering av utvalgte modeller ble oppdaget av SamMoibile da han så gjennom noe reklamemateriale som ved et uhell ble lekket av Samsung.

Modellene er S26, S26 Plus og S26 Ultra. Dette indikerer også at en ryktet omdøping av basismodellen ikke har skjedd.

Det er for øyeblikket ingen forventninger om vilt forskjellige spesifikasjoner i forhold til de nåværende modellene, med bare små variasjoner i skjermstørrelser som kan forventes, mens ryktene om lanseringsdato for dem alle 11. mars fortsatt ser ut til å holde stikk.

Den største overraskelsen vil være prisen, ettersom Samsung tidligere har uttalt til både Reuters og Bloomberg at også Samsung føler presset fra økende kostnader på minnemoduler. Vi kan bli positivt overrasket over bare en liten økning, eller risikere at den fulle effekten vil merkes med den nye produktlanseringen.