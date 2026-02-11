Samsung Unpacked 2026 er rett rundt hjørnet

HQ

Den 25. februar blir det Samsung Unpacked 2026, der vi er nesten 100 % sikre på å få se 2026-modellene i Galaxy S-serien - mest fordi Samsung allerede har innrømmet offisielt at de vil gjøre det.

Vi forventer S26, Plus og Ultra-variantene som et minimum. På grunn av at Edge-versjonen er mye mindre populær enn forventet, noe som er synd fordi en forbedret batterilevetid virkelig kunne ha gjort den til et godt valg, forventer vi ikke å se en 2026-versjon av den.

Vi forventer imidlertid at det vil bli avslørt flere produkter. Noen nye ørepropper kan være tingen, eller kanskje vi vil bli overrasket over noe helt annet.

Du kan se det live påSamsungs nettsted, der en nedtellingsklokke allerede tikker.