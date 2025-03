Samsung viser et konsept for en bærbar og sammenleggbar spillenhet

HQ

En stund så det ut til at bærbar gaming kom til å bli en ren smarttelefon-affære etter at både Nintendo og Sony tilsynelatende mistet interessen. Men så... kom Switch, som var det perfekte kompromisset - og som ble etterfulgt av Steam Deck.

I dag finnes det flere virkelig gode bærbare PC-alternativer, for eksempel Asus' suverene ROG Ally, MSI Claw, og den velbygde Legion Go S fra Lenovo. I tillegg vet vi at både Microsoft og Sony forbereder sine egne håndholdte enheter knyttet til Xbox og PlayStation.

Et annet selskap som vi vet jobber med noe eget, er den koreanske giganten Samsung, og under MWC25 i Barcelona har de nå vist (takk T3) en sammenleggbar enhet. Den er på ingen måte ferdig, men det er et konsept Samsung ønsker å bruke for å lokke flere selskaper til å bruke sammenleggbare skjermer.

Som du kan se, er det hulrom der de analoge pinnene møtes der Samsung har plassert knapper, noe som ikke ser veldig optimalt ut, men som konsept er det likevel spennende. Dagens bærbare enheter er ganske store, og det å kunne brette dem sammen - noe som også beskytter skjermen - er en idé som vi kan forestille oss at mange vil like.