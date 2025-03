Samsung World 2025: Mer AI og forbedret maskinvare i Samsungs nye TV-serie

HQ

Samsung er for tiden vertskap for World of Samsung 2025 i Offenbach, der de presenterer sin nyeste serie av Smart TVs. Med flaggskipene Samsung Neo QLED 8K QN990F og Micro LED i spissen, integrerer Samsung AI både i maskinvaren og programvaren til enhetene sine. Under en eksklusiv sesjon på arrangementet fikk jeg mulighet til å se dem med egne øyne, og senere fikk jeg en rundtur i lokalet for å lære mer om høydepunktene i de nye enhetene. Blant høydepunktene jeg syntes var mest interessante, var AI Gamma -forbedringer, opptil 8K-oppskalering, et klart forbedret antireflekslag og noen kule SmartThings -integrasjoner.

AI Gamma og reduksjon av gjenskinn

I år vil vi se en ytterligere forbedring av AI-forbedringer som skjer på enheten. Toppmodellene i hver serie, som Neo QLED og OLED-TV-er, vil komme med den nye NQ4 AI Gen3 Processor. Det første som ble vist på arrangementet var denne nye brikkens AI Gamma korreksjon. På den nye 2025 Samsung OLED 4K TV observerte jeg hvordan AI Gamma ga merkbart mer balanserte farger og lettere visning av mørkere scener, eller scener med høy kontrast, sammenlignet med en referanse-TV. På den samme modellen demonstrerte Samsung også svært lave målinger av gjenskinn, som jeg senere fikk bekreftet at var betydelig oppgradert da de ble vist side om side med fjorårets modeller på utstillingen.

Oppskalering til 8K og bevegelsesforbedringer

Neste i rekken på den eksklusive sesjonen var Samsung Neo QLED 4K TV, også sammenlignet med en standard TV-modell. Her fikk jeg se hva den nye NQ4 AI Gen3 -brikken gjør for å oppskalere video. Jeg observerte for eksempel klart mindre ujevne kanter på videoopptak av den tyske Riksdagen. I et K-drama som ble vist på begge TVene, var ansiktstrekkene til hovedpersonene mye tydeligere på Neo QLED 4K TV. I tillegg illustrerte en scene som jeg tror var fra Game of Thrones hvordan AI-forbedringen kan få folk til å skille seg mer ut fra omgivelsene, med ekstra klarhet i ansikter og bakgrunner som får en subtil uskarphetseffekt på grunn av lokal nedtoning som brukes gjennom AI. I en annen scene skapte den lokale nedtoningen bedre lysstyrke i en svært mørk filmscene, noe som gjorde det mye lettere for øynene å se på. Den siste funksjonen som ble vist, var AI-bevegelsesforbedring, som er mest relevant når man ser på sport. En ball i rask bevegelse under en baseballkamp ble mye lettere å se og følge.

Kvanteprikk-teknologi

En av de sterke sidene ved Samsungs TV-er er Quantum Dot -teknologien. Jeg fikk vite litt mer om teknologien under fremvisningen, da det tilsynelatende er et ekstra lag som sitter mellom lyskilden på innsiden av TV-en og skjermen du ser på utsiden. Målinger indikerte at dette førte til et mye bredere fargespekter på Samsungs QLED-TVs, sammenlignet med vanlig OLED. Etter å ha gått rundt i lokalet og sett på mange forskjellige TV-skjermer, må jeg si at fargene var veldig levende på de skjermene jeg observerte.

The Frame Pro og oppdateringer til Art Store

Jeg fikk først høre om Samsungs The Frame TVs på fjorårets IFA-messe, og ble umiddelbart imponert over hvor realistiske maleriene så ut. Med The Frame Pro tar Samsung denne opplevelsen til et nytt nivå. Side om side gir bildekvaliteten på The Frame Pro betydelig mer levende farger enn den forrige modellen, noe som er mest merkbart når man bruker The Frame Pro til å se på vanlig TV. I tillegg bringer Samsung mye mer kunst til Art Store, gjennom et samarbeid med Art Basel, og tilbyr nå over 3000 kunstverk. Disse er også tilgjengelige på 2025 Micro LED, Neo QLED 8K, Neo QLED og QLED-enhetene, som også forvandler dem til utrolige digitale malerier.

SmartThings-integrasjoner

Neste punkt på programmet var en demonstrasjon av oppdateringer til SmartThings -integrasjonen. Ved hjelp av en Samsung-smarttelefon er det mulig å styre den nye TV-serien sømløst, for eksempel ved å bruke den til å søke etter videoer på strømmetjenester. Høydepunktet for meg var imidlertid at du faktisk kan bruke en Galaxy smartklokke som en markør for å styre skjermen. Det var enkelt å peke på skjermen med smartklokken og bruke den til å klikke på elementer og styre avspillingen. Å kunne styre TV-en ved hjelp av en smartklokke virker som et veldig logisk steg for fremtiden.

Forbedringer av AI-lyd

Sist i rekken var en demonstrasjon av en ny lydplanke og en tilkoblet kompakt subwoofer. AI spiller også en rolle i AI-optimalisering, noe som fjerner smertepunkter når du ser på innhold. Med den nye QS750F-lydplanken kan TV-systemet for eksempel gjenkjenne lyder utenfra og automatisk justere volumet ved hjelp av AI. Det vil øke stemmeklarheten under en filmscene for å heve seg over plutselig støy, og det vil øke de atmosfæriske lydene fra publikum under en fotballkamp. De nye lydplankene tilbyr også surroundlyd og kan plasseres både vertikalt og horisontalt. I tillegg til å forbedre selve lyden, lanserer Samsung også en AI-oversettelsestjeneste. Denne kan oversette filmer til fremmedspråk automatisk og legge til undertekster i sanntid. AI vil også kunne gjenkjenne skuespillere og foreslå lignende innhold. Dessverre vil AI-oversettelse være rettet mot større markeder, noe som betyr at Norden og andre mindre vanlige språk ikke vil få dem foreløpig.

Alt i alt er mitt inntrykk fra World of Samsung 2025 at Samsung virkelig flytter grenser når det gjelder TV-teknologi. AI-forbedringene og de teknologiske bragdene, som Quantum Dot -teknologien, gir utmerkede, levende farger og et høyt detaljnivå når du ser på innhold. I tillegg kommer AI-lydforbedringer og ting som AI-oversettelsestjenester, og det er tydelig at Samsung jobber med å optimalisere alle områder av den audiovisuelle opplevelsen.

